GF Vip, Cristiano Malgioglio lancia un forte appello ad Antonella Elia

Nel seguitissimo programma “La Repubblica delle donne”, condotto dall’amato Piero Chiambretti, si continua a parlare del “Grande Fratello Vip” che apre puntualmente lunghi dibattiti e grandi conflitti. L’amato Cristiano Malgioglio, dalla sua “suprema” seduta a Rete 4, ci tiene ad esprimere il suo parere su alcuni concorrenti del noto reality.

Dopo aver lanciato alcune frecciatine ai due opinionisti, moltiplicando la dose per Wanda Nara, Cristiano ha deciso di appellarsi ad Antonella Elia invitandola a rivedere alcuni suoi atteggiamenti. La condotta della ex di “Non è la Rai”, seppur con grande sincerità, non è stata del tutto lodevole cosi da diventare una delle concorrenti più chiacchierate di questa quarta edizione, capitanata da Alfonso Signorini.

La sua schiettezza e la sua genuinità, l’hanno resa tanto amata quanto odiata dal vasto pubblico di Canale 5, e proprio su questo punto il famoso cantante ha voluto lanciare una precisa richiesta: “Io volevo mandare un messaggio alla nostra cara Elia. Lei è un gioiello, una persona stupenda, il Grande Fratello la potrebbe fare rinascere ancora di più. Ma se lei continua in questo modo, la può completamente distruggere”.

Il consiglio di Malgioglio nasce anche dalla sua amplia conoscenza delle dinamiche televisive e di come i reality siano capaci di sollevare enormemente o demolire in maniera definitiva i personaggi dello spettacolo. Secondo il paroliere di Mina, le continue litigate e gli attacchi riservati alla show-girl Valeria Marini potrebbero rovinare la carriera futura di Antonella che rischierebbe di rimanere “schiacciata” dalle sue stesse parole.

Per molti, Antonella Elia sembra essere scatenata nei confronti delle belle donne e tale atteggiamento potrebbe essere collegato a una sorte di rivalità o mancata autostima. L’opinione pubblica risulta divisa: tra chi apprezza la sua sincerità e chi condanna la sua irruenza. Molto combattuta è stata la lite di Antonella con la giornalista Francesca Barra, che con un lungo e attento discorso ha proposto l’eliminazione dal reality show della collega di “CR4”.