GF Vip, Cristiano Malgioglio al veleno contro Wanda Nara

Da alcune settimane è iniziata la nuova edizione del seguitissimo reality show “Grande Fratello Vip” che, arrivato alla sua quarta edizione, ha portato ricche sorprese e grandi novità. La prima riguarda proprio la conduzione che è stata affidata ad Alfonso Signorini che ha sostituito la bellissima Ilary Blasi.

Questo grande mutamento è stato assimilato dal pubblico con sensazioni contrastanti, dividendosi su fronti differenti: c’è chi apprezza l’ondata di cambiamento e chi invece rimpiange con nostalgia la precedente conduttrice. Inoltre non sono mancate le critiche rivolte alle decisioni di Alfonso Signorini che ha scelto personalmente gli opinionisti, Pupo e Wanda Nara, che lo accompagneranno in questa sua nuova avventura televisiva.

Anche Cristiano Malgioglio ha voluto esprimere le sue opinioni su questa nuova edizione del GF Vip e, al solito suo, ha commentato in maniera del tutto sincera e schietta. Durante un suo intervento nel programma “CR4 – La Repubblica delle donne”, capitanato da Piero Chiambretti, il famoso paroliere si è pronunciato sugli opinionisti del reality, lanciando qualche amara frecciatina: “Pupo è un bravissimo artista e se la cava abbastanza bene per essere la sua prima volta come opinionista. Ma che ci sta a fare Wanda Nara che non serve a niente? Questo è un mio pensiero. Io prego il Grande Fratello, per favore, di prendere un traduttore per la signora Wanda Nara per capire quello che dice. Alfonso, amore mio, ti prego, un traduttore, uno solo”.

Queste affermazioni sono arrivate dritte alla famosa showgirl argentina che per il momento non ha rilasciato nessuna replica. In realtà non è la prima volta che la “Zia Malgy” si pronuncia provocatoriamente nei confronti degli opinionisti, infatti, durante la prima puntata del GF Vip il cantante ha affermato tutto il suo dissenso: “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality, il direttore del settimanale “Chi” ha introdotto Wanda Nara con parole molto importanti che riassumono tutta la sua ammirazione per la famosa showgirl argentina: “Wanda è una donna che mi incuriosisce, vince nel mondo degli uomini ed ha una marcia in più. Merita rispetto e stima. È di una comicità involontaria”. Nonostante le critiche ricevute e le polemiche scatenate, Alfonso Signorini continua a riscuotere un grande successo dimostrando di aver portato in scena personaggi che incuriosiscono notevolmente il vasto pubblico di Canale 5.