"CR4": Valeria Marini punta il dito contro Alfonso Signorini dopo la sua ospitata al "Grande Fratello Vip"

L’ingresso di Valeria Marini nella casa del “Grande Fratello Vip” durante la messa in onda dell’ultima puntata, ha molto scosso gli animi, non solo di Rita Rusic, con la quale ha avuto un confronto/scontro personale, ma anche di altri concorrenti. Durante la puntata di “CR4- La repubblica delle donne“, in onda su rete 4 e condotto da Piero Chiambretti è stata ospite proprio Valeria Marini.

Si è discusso del suo ingresso in casa, del faccia a faccia con Rita Rusic -entrambe ex del produttore Vittorio Cecchi Gori- dei loro dissapori da chiarire e soprattutto Chiambretti ha mostrato le immagini dei commenti espressi dai concorrenti Antonio Zequila e Antonella Elia in diretta, i quali hanno dato della “ce***a“, “mostro” e “cul**a” a Valeria Marini.

Dopo la messa in onda delle immagini, la Marini ha commentato puntando il dito contro Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale 5, e accusandolo duramente ha dichiarato: “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto“, replicando a quanto asserito nel salotto di Chiambretti, prima che entrasse la Marini, ovvero che questa edizione del reality show più longevo della televisione italiana stia toccando temi importanti e inediti.

Ha poi proseguito: “Non mi sembra che questo è rispetto…E’ stato eliminato un concorrente per frasi irrispettose. E quindi se vuoi parlare di rispetto anche gli altri concorrenti…“. Discorso più che comprensibile quello espresso da Valeria, la quale però non è l’unica a pensarla in questo modo, difatti in questi giorni anche il web è esploso puntando il dito contro Signorini, accusandolo di incoerenza.

Lo stesso Salvo Veneziano dopo la sua eliminazione, avvenuta a causa di frasi poco rispettose nei riguardi di una concorrente, ha attaccato il conduttore. Fino a questo momento Signorini è sempre rimasto in silenzio e chissà se dopo l’ennesimo attacco, ricevuto per giunta da una sua amica, non decida di uscire allo scoperto e chiarire il proprio punto di vista.