Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini: “Per cantare non bisogna mostrare le natiche”

Il Festival di Sanremo inizierà ufficialmente il 4 febbraio, ma già da diverse settimane se ne parla intensamente su tv e carta stampata. L’ultimo ad essersi espresso in merito è stato Cristiano Malgioglio per mezzo di un’intervista rilasciata ad Adnkronos.

Secondo il celebre cantautore e opinionista che ha scritto diversi brani di successo della musica italiana, alla 70esima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese, troveremmo in gara alcuni artisti che non lo convincerebbero affatto. Sul punto si spinge addirittura a domandarsi perché Amadeus, conduttore nonché direttore artistico della manifestazione, abbia deciso di considerare questi cantanti nella categoria “Big”.

A suscitare il suo grande scetticismo è stata in particolare Elettra Lamborghini, che canterà sul palco dell’Ariston il brano Musica (E il resto scompare). Cercando di scoprire cosa effettivamente non lo persuada, il 74enne personaggio televisivo nato in Sicilia ha sarcasticamente dichiarato “Le avrei scritto io un brano, ma non so se sa cantare… Sa cantare?“.

Dopo questo primo affondo, Malgioglio ha rincarato la dose ricordando che “per cantare non bisogna avere le natiche di fuori ma il talento, la Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori”, ha precisato citando un’artista verso cui nutre molta stima e che ultimamente ha fatto molto parlare per via di alcuni tweet giudicati fin troppo sovranisti.

Dal suo punto di vista, la Paris Hilton italiana che troppo spesso canta in playback, non dovrebbe partecipare ad un simile concorso. Anche sul web in molti hanno espresso tutte le loro perplessità, arrivando a sostenere che in ragione delle sue scarse capacità vocali, il rischio di fare una figuraccia sarebbe dietro l’angolo. Per concludere, Malgioglio ha dichiarato che “le uniche star tra i giovani che ho visto, parlo degli uomini, sono Achille Lauro e Riki, gli altri, con tutto il rispetto sembrano impiegati del catasto”.