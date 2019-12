Grande Fratello Vip, Antonella Elia non convince Cristiano Malgioglio: "Ne uscirà con le ossa rotte"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Alfonso Signorini ha capito che, per iniziare con il piede giusto, deve trovare concorrenti che possano regalarti momenti di sano trash. E in questo Antonella Elia può regalare davvero delle gioie incredibili. Staremo a vedere comunque come si ambienterà l'ex valletta di Raimondo Vianello nella Casa più spiata di Italia.