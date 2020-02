GF Vip, Paolo Ciavarro riceve una sorpresa da parte dei genitori. Le presentazioni con Clizia: "Volevo scappare"

Paolo Ciavarro è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 – andata in onda lunedì 18 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5 – anche grazie ad una sorpresa che gli è stata fatta, infatti il gieffino ha potuto incontrare i genitori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Se il duro confronto tra Antonella Elia, Patrick e Fernanda Lessa ha dominato l’inizio di puntata, a far emozionare e stemperare la tensione è stato l’incontro tra Paolo e i suoi amati genitori, che si sono riuniti dopo anni per il bene del figlio. Un momento intenso, di gioia ma anche di commozione, perché è sempre bello vedere l’amore che c’è tra genitori e figli.

Clizia Incorvia incontra Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro si è distinto tra i concorrenti in gara, non solo per la sua love story con Clizia Incorvaia, ma soprattutto per il suo buon cuore, la buona educazione e quei modi sempre delicati, gentili ed umili. L’amore con l’ex moglie del cantante de “Le Vibrazioni” non era certo messo in conto, ma lui ha saputo aspettare e mantenere una certa pudicità, che ci vuole sempre quando si sta 24 ore al giorno sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

Dopo aver visto una carrellata di baci, effusioni e timide carezze tra Ciavarro e la Incorvaia, Clizia si è sbilanciata dicendo: “Mi dimentico del mondo, mi dimentico di tutto” – per poi aggiungere – “Siamo all’inizio di tanta magia, ero entrata determinata per vivere la mia esperienza“. Subito dopo Paolo ha incontrato prima papà Massimo, poi la Giorgi.

I due celebri attori, icone dei film degli anni ’80, hanno fatto molti complimenti al figlio, ma anche messo in guardia in tutti i modi. La cosa importante è che Paolo viva la sua storia indipendentemente dal reality, una cosa che è stata ribadita più volte dai genitori del gieffino. Non sono però mancati i rimproveri, infatti Eleonora ha redarguito bonariamente il figlio per certi momenti hot che sono avvenuti con la Incorvaia, e che hanno messo non poco in imbarazzo la Giorgi.

Ma il momento forse più imbarazzante deve ancora arrivare, infatti Alfonso Signorini ha chiesto a Clizia di entrare nel salone e conoscere quindi i suoi futuri suoceri. Un momento imbarazzante tanto che la modella ha ammesso: “Volevo scappare“. Il conduttore ha poi sottolineato come Clizia e Paolo ci riportano indietro con la memoria e ci fanno ricordare tanto l’amore che c’era tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.