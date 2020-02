GF Vip, Antonella Elia si apre a Serena Enardu e Pago: il suo doloroso passato

Antonella Elia continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip 4, non solo per le sue epiche litigate con gli altri inquilini della Casa di Cinecittà, ma anche per aver regalato ai telespettatori dei momenti più teneri, che fanno emergere il suo passato doloroso e drammatico, fino ad ora celato o appena accennato da Alfonso Signorini in occasione di alcuni passati collegamenti.

Antonellina – così come in molti sono soliti chiamare l’Elia – ha messo in mostra in svariate occasioni il suo carattere peperino e a tratti ribelle ed irriverente, che rievoca in molti gli accesi battibecchi in tv con Mike Bongiorno, quando nel 1995 ricopriva il ruolo di valletta nel game show “La ruota della fortuna”.

Il doloroso passato di Antonella Elia

A fronte di tanta determinazione e volontà di mettersi sempre in gioco, Antonella nasconde un passato molto doloroso che in tanti non conoscono e che lei stessa ha rivelato nelle ultime ore durante una conversazione con Pago e Serena Enardu, la coppia – ex di Temptation Island Vip – che, grazie alla loro travagliata storia d’amore, ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo e del gossip nazionale.

Mentre il fidanzato della Elia affrontava Lady Cologno a “Live – Non è la D’Urso“, Antonella si metteva a nudo con i suoi coinquilini rivelando le tragedie che hanno colpito e segnato profondamente la sua esistenza, come la morte della mamma, avvenuta quando lei era piccolissima, infatti aveva appena un anno e mezzo.

Dopo un breve periodo passato con i nonni, quando Antonella aveva 5 anni è tornata a vivere con il padre, che poi ha deciso di risposarsi quando la Elia aveva circa 10 anni. La gieffina racconta che inizialmente la sua nuova mamma era dolcissima, però dopo la morte del padre le cose sono cambiate anche con lei, quindi sono iniziati i litigi.

Il padre di Antonella è morto quando la Elia aveva 14 anni; una tragedia improvvisa, un altro lutto che ha segnato il percorso di vita della gieffina. Come raccontato dalla showgirl a 18 anni andò via da casa per andare a vivere con il suo fidanzato di allora. In quel momento il suo sogno era quello di fare l’attrice.

Nel suo percorso professionale però si è imbattuta nella televisione con ruoli di valletta e non solo. In molti ancora si ricordano la Elia a “Non è la Rai” il programma cult di Gianni Boncompagni che ha lanciato molti personaggi del mondo dello spettacolo.