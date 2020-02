Grande Fratello Vip, Antonella Elia accusa Patrick Ray Pugliese di averla spinta: il pubblico su Twitter si ribella

Nella giornata del 15 febbraio i telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno assistito ad una dura lite tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Quest’ultima ha chiesto a Patrick se potesse lavare i piatti, ma il gieffino dichiara che avrebbe lavato solamente le sue stoviglie.

Antonella Elia non prende bene la risposta di Patrick, per questo motivo lo stuzzica in tutti i modi. Patrick inizialmente prova a non cadere nel tranello lanciato dall’ex valletta di Raimondo Vianello, acconsentendo- solamente per una volta – di lavare anche i suoi piatti.

La lite tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia

Ma le accuse non finiscono qui, poiché Antonella Elia dichiara di aver ricevuto una spinta da Patrick. Tuttavia, dal video pubblicato sul sito del “Grande Fratello Vip” si vede che Patrick non spinge Antonella, ma è quest’ultima che si sposta per consentire all’inquilino di pulire e sistemare i piatti.

Patrick, stufo per le accuse ricevute, inizia ad alzare la voce: “Ma non ti ho spinto! Ah adesso stai recitando, va bene, basta. Vai a ca**are. Io non sono un attore, la pagliaccia la fai da qualche altro. Buffona, falsa”. Antonella Elia, fiera per il successo ottenuto, rivela: “Sei un maleducato come credevo che fossi, un gran maleducato. Ci abbiamo messo un mese e mezzo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta a farti venire fuori per quello che sei”.

Antonella Elia continua a screditarlo, buttando fango su di lui parlando con le altre donne. Addirittura Serena Enardu, come riportato da “Il Tempo“, avrebbe richiesto una squalifica per Patrick Ray Pugliese.

I fan si schierano con Patrick

I seguaci del “Grande Fratello Vip” hanno immediatamente commentato la vicenda, e quasi tutti hanno preso le difese di Patrick: “Si può giocare, si può essere strateghi, ma dopo oggi per me una persona come Antonella Elia che avrebbe fatto passare un essere umano per un violento davanti a tutta Italia, dopo quello che è successo a Patrick, vale zero come persona” . Mentre un altro tweet recita: “Antonella Elia con il teatrino della finta spinta di oggi ha consegnato la vittoria nelle mani di Patrick. Grazie. Il pubblico non è stupido”.

E in effetti Patrick Pugliese ad oggi è uno dei favoriti per trionfare in questa edizione del “Grande Fratello Vip”, e secondo i bookmakers si trova in prima posizione dinanzi a Pago. Probabilmente Antonella Elia, sapendo dell’amore che il pubblico prova nei suoi confronti, ha cercato di inventarsi una storia assurda per farlo squalificare.