Grande Fratello Vip, la risposta di Pago dopo la confessione di Alessandro Graziani su Serena Enardu: "Sapevo già tutto"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, si è ritornati a parlare della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. I due, dopo aver trovato un punto d’incontro nella Casa, hanno litigato per alcuni like messi dalla ex tronista di Uomini e Donne ad Alessandro Graziani, tentatore dell’ultima edizione di “Temptation Island Vip”.

Per fare chiarezza su questi like, Alfonso Signorini chiede il permesso a Maria De Filippi di porre alcune domande ad Alessandro Graziani negli studi di U&D. Questa proposta, come riportato già dalle anticipazioni del dating show, viene accettata da Queen Mary.

Il confronto a Uomini e Donne

Entrato negli studi della trasmissione, il conduttore e giornalista Alfonso Signorini interroga immediatamente Alessandro Graziani, che per la prima volta dopo la sua esperienza nel reality show delle tentazioni dice la sua su Serena Enardu.

Il corteggiatore dichiara che grazie al contesto di “Temptation Island Vip” ha instaurato un bel rapporto con Serena. Per questo motivo ammette: “Mi guardava in un modo particolare, chiedeva di me alle altre. La mia intenzione di conoscerci c’era”.

Alessandro Graziani successivamente parla dei like ricevuti da Serena Enardu: “Non hanno alcun valore, perché l’ultima volta che ci siamo sentiti è stato quando lei mi ha fatto gli auguri di Natale e Capodanno. Per me è una storia chiusa. Il suo gesto non è stato carino nei confronti di Pago, ma posso rassicurarlo”.

Alessandro inizialmente dichiara di non aver mai visto Serena Enardu dopo la sua esperienza a “Temptation Island Vip“, ma Tina Cipollari crede poco alle sue parole. Per questo motivo il corteggiatore, dopo alcune insistenze dell’opinionista, ammette di essersi visto una volta con lei.

A prendere le difese di Serena Enardu ci pensa però Maria De Filippi, che ammette di credere nella buona fede della ragazza nonostante il like messo ad Alessandro Graziani.

Le parole di Pago e Serena Enardu

L’ex tronista di “Uomini e Donne” in merito a questa clip dichiara: “Quello che è successo tra me e Alessandro Graziani rimarrà tra me e Alessandro. Quello lo deve sapere solo Pago”. Mentre Pago sorprende il telespettatori: “Io so già tutto da Serena“.

Alfonso Signorini dichiara di apprezzare molto che Serena Enardu non abbia mai nascosto nulla a Pago, dichirandosi felice di aver risolto uno degli enigmi più discussi del “Grande Fratello Vip”.