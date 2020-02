Grande Fratello Vip, lo scherzo ad Adriana Volpe

Nella puntata del 14 febbraio del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, gli autori hanno deciso di fare uno scherzo crudele ad Adriana Volpe, poiché le vengono mostrate alcuni scatti di un presunto tradimento del marito Roberto Parli con una ragazza molto più giovane.

Per rendere lo scherzo più realistico, Alfonso Signorini ha chiamato in primis Antonella Elia nella stanza Super Led. Alla ex valletta di Raimondo Vianello vengono mostrate questi scatti di Roberto Parli. La showgirl non sa che però si tratti di uno scherzo, per questo motivo viene pregata di mantenere questo segreto con gli altri.

Lo scherzo ad Adriana Volpe

Successivamente è Adriana Volpe a raggiungere la stanza Super Led, mentre Alfonso Signorini dichiara: “Tu sei una donna speciale. Hai sempre mostrato un grande equilibrio, mostrando grandissima forza. Purtroppo però devo confessarti che questo per te non sarà un bel San Valentino”.

Dopo questo breve discorso di Alfonso Signorini, ad Adriana Volpe vengono mostrate queste foto del presunto tradimento. La gieffina scoppia immediatamente in lacrime: “La sta guardando come guarda me, ma mi assomiglia pure. Io non ci credo. I fotografi fanno sembrare quello che non è. Non si vede niente. Voglio parlare con lui”.

La Volpe successivamente raggiunge Antonella Elia in salotto, mentre quest’ultima cerca di consolare senza riuscirsi la sua amica. Subito dopo entra nella casa il marito e Alfonso Signorini dichiara che si tratta di uno scherzo organizzato dagli autori del “GF Vip”.

Ma il diabolico Signorini ha un’altra idea: fare un controscherzo ad Antonella Elia. L’attrice infatti non sa ancora che le fotografie di Roberto Parli sono finte, per questo motivo invita Adriana Volpe e il marito a fingere una lite. Dopo questa gag, tutto finisce nel migliore dei modi, poiché la Volpe riceve un bellissimo mazzo di rose rosse.