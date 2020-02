GF Vip, il marito di Fernanda Lessa asfalta Pago: "Ti ho visto come un mezzo uomo"

Non sono certo mancate le liti nel corso dell’ultima puntata del reality show in quota Mediaset “Grande Fratello Vip“, dove dopo la querelle tra Antonella Elia e Patrick – che ha coinvolto anche altri coinquilini – si è assistito al confronto tra il marito di Fernanda Lessa e Pago, in merito ad alcune dichiarazioni che il cantante aveva fatto qualche giorno prima.

Tra il cantante e la modella ci sono state molte incomprensioni nelle ultime settimane, a causa di alcune affermazioni che la Lessa ha pronunciato contro Serena Enardu. Stando a quanto ha raccontato Pacifico, Fernanda si è intromessa spesso nella storia che il cantante ha con l’ex tronista, sentenziando e gettando solo veleno, per poi chiedere scusa.

Il marito di Fernanda Lessa asfalta Pago

Signorini ha poi fatto notare a Pacifico che anche la Enardu non sia stata particolarmente gentile con la Lessa definendola perfino “Jolly degli uomini che hanno gli ormoni in subbuglio“; una cosa certo che non fa onore a Serena. Ma il clima che si è creato in Casa contro Fernanda non è proprio piaciuto a suo marito, che ha deciso di confrontarsi con Pago e prendere le difese della moglie.

Luca ha quindi incontrato Pago e senza tanti giri di parole è andato al punto: “L’altra sera eri troppo adirato e ti sei permesso non soltanto insultare mia moglie ma di minacciarla fisicamente“. A cosa si riferisce Luca? Pago ricorda soltanto di aver detto che voleva eliminare la Lessa dalla sua vita, ma nulla a che vedere con l’eliminazione fisica.

Alfonso Signorini ha quindi chiarito che nei filmati visionati, Pago non ha mai fatto alcun riferimento ad un’eliminazione “fisica”, piuttosto ad un’eliminazione dalla sua sfera personale, che è cosa ben diversa. Luca ha quindi solo frainteso una frase detta da Pago, ma nonostante ciò Luca ha voluto dire la sua sul clima che si è creato in Casa, dicendo: “Certi discorsi uomo-donna non riesco a capirli. Eri molto adirato, ai miei occhi ti ho visto come un mezzo uomo“. Parole dure, che però hanno suscitato la reazione di Pago, che ha ribadito come il comportamento ondivago della Lessa lo abbia deluso.