GF Vip 4, le parole di Serena Enardu dopo l’uscita dalla casa

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda in diretta ieri lunedì 17 febbraio, della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip” è stata eliminata attraverso il televoto, in gara con l’attore Fabio Testi, l’influencer sarda Serena Enardu.

Serena è entrata nella casa più spiata d’Italia nonostante i telespettatori non fossero d’accordo: attraverso il televoto era stato infatti votata negativamente la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La parmanenza nella casa del “Grande Fratello Vip” della bella sarda ha suscitato dunque non poche polemiche e critiche.

L’ex concorrente del docu reality “Temptation Island Vip” attraverso delle stories pubblicate nel suo profilo Instagram personale ha ringraziato i sostenitori e rivelato di essere molto felice del suo percorso all’interno del programma televisivo, nonostante le critiche personali e quelle riguardanti la sua relazione sentimentale con il cantante Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre).

Serena ha infatti confidato di aver raggiunto lo scopo per il quale aveva deciso di partecipare al reality show: riconquistare l’ex fidanzato e tornare ad essere uniti e felici insieme. L’ex tronista ha sostenuto che di non vedere l’ora di poter vivere la sua relazione con Pago, ma nonostante ciò si augura che il cantante arrivi alla vittoria finale del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. Vittoria finale che, secondo Serena, Pago merita per la sua grande onestà ed intelligenza, essendo una persona che va oltre le apparenze e le critiche.

Queste le parole della Enardu in merito: “Sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati. Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio fare altro. Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo, egoisticamente vorrei che uscisse domani, ma si merita di vincere il GF Vip perchè è la persona più onesta e pulita là dentro“.