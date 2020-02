Maurizio Costanzo vuole chiudere il Grande Fratello Vip: "È un programma che dà un pessimo esempio"

Fino a questo momento gli ascolti del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, sembrano soddisfare Mediaset. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la trasmissione dovrebbe allungarsi almeno fino al mese di aprile, rinviando o addirittura cancellando la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” di Ilary Blasi.

Ma a quanto pare non tutti sono convinti del reality show. Maurizio Costanzo, il mese scorso, ha attaccato in primis il comportamento di Salvo Veneziano e poi la trasmissione in generale, dichiarando che riserva spesso uno spettacolo poco consono a causa dell’atteggiamento di certi personaggi.

L’ennesima frecciatina di Maurizio Costanzo

Nella rubrica da lui curata sul settimanale “Nuovo” diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, il marito di Maria De Filippi lancia un nuovo attacco nei confronti del “Grande Fratello Vip”. Il conduttore chiede addirittura la chiusura della trasmissione, con l’obbiettivo di evitare che i concorrenti della Casa possano dare un esempio sbagliato ai telespettatori.

Queste sono le dure parole scritte da Maurizio Costanzo e riportate dal profilo ufficiale di Riccardo Signoretti: “Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte!”.

Come spesso capita, i commenti del web sono contrastanti. C’è chi difende la trasmissione dichiarando: “Da quando un reality o un programma televisivo deve essere d’ esempio?!…lo si guarda o non lo si guarda…mica siamo tutti c******i che prendiamo esempio dalla tv!!?” oppure chi attacca duramente il format: “Ha ragione Costanzo! Non so cosa stia succedendo a questi Vip! Un litigio continuo”.

Alcuni utenti paragonano invece il “Grande Fratello Vip” alle trasmissioni condotte da Maria De Filippi, dichiarando che anche la moglie di Maurizio Costanzo spesso usa l’arma del trash per alzare l’indice degli ascolti, come per esempio le liti di Tina Cipollari con Gemma Galgani.