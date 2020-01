Maurizio Costanzo contro Salvo Veneziano: "Un perfetto sconosciuto, tv da censurare"

Il famoso giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, è sempre stato molto diretto nei suoi giudizi. Non è mai stato un mistero che Costanzo non abbia mai particolarmente amato il format dei reality show, soprattutto quello del “Grande Fratello” reputando questo tipo di televisione, una forma di intrattenimento oltre modo inutile, dove personaggi senza alcun talento, diventano famosi.

Infatti anche questa volta il marito di Maria De Filippi, non si risparmia nel giudicare in maniera molto dura il reality, rivolgendosi anche al caso che ha reso noto, purtroppo negativamente, l’ex partecipante della casa, Salvo Veneziano. Come oramai tutti sanno infatti, Salvo è stato espulso dalla casa del GF per aver pronunciato delle frasi molto dure e sessiste, davanti alle telecamere del programma, ai danni della De Panicis.

Un gesto sconsiderato, che gli è costato la squalifica; nonostante le ripetute e sentite scuse, Salvo continua ad essere attaccato, pervenendogli anche delle minacce tramite il web.

Il conduttore tuona nei confronti di Salvo: “Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità senza alcun merito, salvo poi finire nel dimenticatoio.”

Inoltre afferma che si può fare benissimo a meno di questo tipo di televisione che andrebbe censurata, evitando che vengano proposti questi programmi, che appaiono dunque, secondo il giornalista, diseducativi con il solo intento di acquisire audience.

Dall’altro lato invece, Salvo si scaglia contro la produzione del GF, affermando: “2 pesi 2 misure” lamentandosi di fatto del trattamento riservato ai concorrenti rimasti nella casa. Pare che infatti l’uomo stia soffrendo molto l’eliminazione dalla casa, nonostante abbia a più riprese ammesso il suo errore.