Possibile rinvio de "L’Isola dei famosi" a causa del "Grande Fratello Vip 4"

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 17 febbraio 2020, della quarta edizione del reality show “Il Grande Fratello Vip” il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato in diretta una notizia del tutto inaspettata per gli inquilini ed i numerosi telespettatori: il programma televisivo si allungherà, terminando il prossimo aprile.

Nel corso dell’ultima puntata sono infatti entrate nella casa più spiata di Italia tre nuove possibili concorrenti (l’ex tronista Teresanna Pugliese, la blogger Asia Valente e l’influencer Sara Soldati). Questa notizia avrà delle inevitabili ripercussioni nell’intera programmazione televisiva di Mediaset e secondo il portale di gossip e notizie televisive “Che Tv Fa” a farne le spese sarà anche la prossima edizione del programma televisivo “L’Isola dei famosi“.

Secondo alcune indiscrezioni la quindicesima edizione del reality show di Canale 5 per la prima volta affidato alla conduttrice televisiva Ilary Blasi ed in programma proprio per il prossimo aprile sarà rinviata a data da destinarsi (probabilmente sarà spostata al prossimo autunno, causando anche lo spostamento dell’inizio della diciassettesima edizione de “Il Grande Fratello” che sarà condotto da Barbara D’Urso).

Per ora la notizia non è stata confermata o smentita dalla dirigenza Mediaset o da Ilary Blasi ed al momento queste sono solo possibili ipotesi. Nel corso delle ultime settimane infatti si era parlato del possibile inviato dalle isole dell’Honduras: lo scorso anno il ruolo era stato affidato al conduttore televisivo Alvin (nome d’arte di Alberto Bonato) mentre per quest’edizione, secondo il settimanale “Chi”, poteva esserci l’attore e modello turco della serie televisiva “Bitter Sweet” Can Yaman, recentemente ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per te”.

Secondo il settimanale “Spy” i possibili concorrenti potevano essere la showgirl e vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello Vip”, Alessia Macari, il conduttore radiofonico Marco Baldini e la politica Alessandra Mussolini.