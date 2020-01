"Isola dei famosi 15", annunciato il nome del primo concorrente: Alessia Macari

Si scaldano i motori e la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” va pian piano delineandosi sempre più. Quest’anno sembrerebbe che continui colpi di scena gravitino intorno al reality show della sopravvivenza, a partire dal periodo di messa in onda, fino al cambio di conduzione e al nuovo inviato.

Difatti la quindicesima edizione dovrebbe prendere il via il prossimo aprile, si tratta di un periodo un po’ insolito se si considera che le precedenti edizioni sono sempre andate in onda a gennaio, ma quest’anno in casa Mediaset è stato deciso che nel periodo post natalizio venisse mandata in onda la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Oltre a posticipare la data di partenza, si vocifera che ci sarà anche un cambio di guardia, con la conduttrice Alessia Marcuzzi che ha deciso di fare un passo indietro e sembrerebbe che al suo posto in pole position ci sia Ilary Blasi. Molto si è detto anche sull’inviato che dall’Honduras seguirà le vicende dei naufraghi e voci di corridoio danno per certo l’arrivo dell’attore turco Can Yaman, il Ferit della serie tv “Bitter Sweet”.

Molte voci circolano anche in merito al cast che prenderà parte a questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” e finalmente è arrivato il nome del primo concorrente. Il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, da per certa la partecipazione di Alessia Macari, ex concorrente e vincitrice della prima edizione vip del “Grande Fratello” ed ex ciociara di “Avanti un altro“.

Per Alessia si aprirebbero le porte di un nuovo reality dopo il trionfo al “Grande Fratello”. La donna è lontana dalla televisione da diverso tempo, l’ultimo programma alla quale ha partecipato è stato “Tale e quale show“, dove ha messo in luce le sue doti di cantante. Altri nomi che circolano in questo periodo sono quelli dell’ex tronista Lucas Peracchi e del conduttore Marco Baldini.