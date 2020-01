"L’isola dei famosi 15", la conduzione passerebbe da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi

La rete Mediaset si sa è caratterizzata soprattutto per la messa in onda dei reality show, e se la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” ha da poco preso il via, i motori si stanno scaldando anche per “L’isola dei famosi“. E se un reality termina, l’altro inizia e ciò è quanto accadrà il prossimo aprile, con la fine del “Grande Fratello Vip” e l’inizio de “L”Isola dei famosi”.

Il reality della sopravvivenza ambientato in Honduras, da quando nel 2014 è sbarcato in casa Mediaset ha sempre visto al timone, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest’anno però sembrerebbe che le cose stiano per cambiare e che la Marcuzzi abbia deciso di voltare pagina, non accettando la proposta di condurre ancora una volta il reality.

La bomba di gossip è stata lanciata dal portale “Dagospia“, secondo il quale la Marcuzzi avrebbe deciso di dedicarsi ad altri impegni televisivi. Dopo l’esperienza nel reality delle tentazioni “Temptation Island Vip”, Alessia ha preso una pausa dalla tv che a quanto pare dovrebbe proseguire. Le voci dunque non riguardano solo il nuovo inviato, che si vocifera possa essere l’attore turco Can Yaman, il Ferit della serie tv “Bitter Sweet”; ma anche su chi possa essere la nuova conduttrice.

E qualche nome è già stato fatto. Secondo il portale “TvBlog“, potrebbe essere Ilary Blasi a sostituire Alessia Marcuzzi alla conduzione de “L’Isola dei famosi”. Stando sempre alle indiscrezioni di “TvBlog” dietro l’abbandono della Marcuzzi, ci sarebbe “Lo show dei record“, difatti la bionda conduttrice dovrebbe realizzare il progetto legato alla conduzione del guinness dei primati.

Insomma dopo il “Grande Fratello Vip” per Ilary si aprirebbero nuovamente le porte dei reality, mentre la Marcuzzi si lancerebbe in una sfida del tutto nuova. In casa Mediaset si preannuncia un giro di valzer tra le conduttrici, che dovrebbe portare due volti di punta, come la Blasi e la Marcuzzi, ad allietare i telespettatori con la loro solarità, spontaneità e simpatia, in trasmissioni che mai avremmo pensato potessero condurre.