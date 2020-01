L’Isola dei Famosi, Marco Baldini potrebbe far parte del cast

Dopo un periodo di pausa “L’Isola dei Famosi” è pronto a ritornare in pista. Fino a questo momento non si conosce ancora nulla sul reality show, tranne che a condurlo ritroviamo nuovamente Alessia Marcuzzi. Le indiscrezioni invece ci dicono che come nuovo inviato troveremo Can Yaman, l’attore turco di “Bitter Sweer – Ingredienti d’Amore”.

Le voci su “L’Isola dei Famosi” però si sono completamente stoppate in questi mesi, poiché la rete sta lavorando soprattutto sul “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Tuttavia in queste ore “Blogo” ipotizza un nuovo nome per il cast del reality show ambientato in Honduras.

Marco Baldini possibile concorrente de “L’Isola dei Famosi”

Marco Baldini potrebbe essere uno dei concorrenti del reality show, dopo la smentita avvenuta nel 2015: “Il conduttore radiofonico sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del reality, che Canale 5 dovrebbe trasmettere ad aprile, a conclusione del Grande Fratello Vip”.

Per lo speaker radiofonico non si tratterebbe del suo primo reality show. Infatti in passato ha preso parte della quarta edizione del reality show “La fattoria” condotto da Paola Perego insieme all’inviata Mara Venier, uscendone vincitore con 100.000 mila euro.

Negli ultimi anni la spalla storica di Rosario Fiorello ha fatto discutere soprattutto per i suoi numerosi debiti al gioco, che gli hanno provocato più di un problema nella sua vita. A causa della ludopatia, la conduttrice Stefania Lillo nel 2014 decise di separarsi dal marito, rivelando di aver passato con lui un vero e proprio inferno.

Per Marco Baldini comunque questa esperienza al reality show potrebbe essere anche una rivincita personale dopo i numerosi problemi legati al suo passato. In questo percorso potrebbe seguirlo anche Sossio Aruta, l’ex cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, che si è proposto più volte per far parte de “L’Isola dei Famosi”.