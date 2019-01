Marco Baldini e la sua presunta vincita: "Si tratta di una truffa, non abboccate"

È bastata una vincita di 2,3 milioni di euro in bitcoin per ricominciare a sognare. Sarebbe questo, con toni concitati e speranzosi, il sunto del messaggio pubblicitario diramato dal sito web Bccissue.com. Secondo un post sospetto, sponsorizzato sul social network Facebook, il conduttore radiofonico Marco Baldini si sarebbe rimesso in sella grazie ad una maxi vincita milionaria in bitcoin.

Una notizia interessante e molto stuzzicante, se non fosse che si tratta dell’ennesimo caso di truffa online. Questa volta a farne le spese è stato lo storico braccio destro di Fiorello, Marco Baldini, il quale ha recentemente appreso di esser protagonista di una clamorosa fake news sul celeberrimo social network Facebook.

La vittima, grazie ad una ricerca online, ha individuato un losco portale di trading per bitcon che starebbe promuovendo la propria attività sfruttando illegittimamente il nome e l’immagine del 59enne toscano. Il suddetto sito web starebbe consigliando a tutti gli utenti di fare fortuna grazie alla loro piattaforma di trading per bitcoin, mediante un esiguo versamento iniziale di 250 euro.

Per questa ragione Marco Baldini, conscio di trovarsi davanti a una vera e propria “fake news” diffusa dalla rete, ha concretizzato di essere rimasto vittima di una truffa, la quale gli starebbe creando non pochi problemi con i suoi creditori. Il 59enne fiorentino ha pertanto presentato denuncia alla polizia postale, formalizzando un esposto.

Ecco le dichiarazioni dello speaker radiofonico, postate sul suo profilo ufficiale di Facebook: “La rete è piena di post che raccontano che sono diventato milionario grazie ai Bitcoin. Voglio per l’ennesima volta smentire la notizia”. Prosegue così lo sfogo di Marco Baldini: “Probabilmente si tratta di una truffa, non abboccate. Io non so perché sono stato preso di mira ma questi malfattori mi hanno messo in gravissima difficoltà: primo perché sui siti dove è pubblicata la notizia ricevo centinaia di insulti, secondo perché immaginatevi quanto può gravare una falsa notizia del genere su di me e la mia condizione finanziaria”.