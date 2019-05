Marco Baldini racconta il difficile passato a "Live – Non è la D’Urso"

Ospite a Live non è la D’Urso, il talk show dedicato ai personaggi televisivi su Canale 5, Marco Baldini coglie l’occasione per chiedere scusa alla sua ex moglie Stefania Lillo e a tutte le persone che a causa della sua ludopatia hanno sofferto.

Baldini era finito, in passato sulle pagine dei magazine di spettacolo e gossip a causa del suo vizio, il gioco. Una vera e propria malattia che l’ha portato a un debito di 4 milioni di euro. Per far fronte al debito ha chiesto aiuto agli usurai e la sua vita è andata a rotoli. Anche la moglie, Stefania Lillo, a causa della situazione l’ha lasciato. Ora il conduttore radiofonico ha vinto la malattia e, felice, è pronto a ricominciare.

La rinascita di Baldini

Barbara D’Urso nell’incontro di ieri sera, 8 maggio 2019, “uno contro tutti” ha invitato Marco Baldini a rispondere alle domande degli sferati che l’hanno portato a parlare di alcuni passaggi del suo passato.

Il suo primo passo verso l’uscita dalla ludopatia è stato quello di chiedere “scusa” a quanti ha fatto soffrire, ha dichiarato Baldini durante il suo intervento. Il secondo è quello di cercare di recuperare quanto ha perso portando la sua testimonianza anche nelle scuole “perché purtroppo – ha riconosciuto il conduttore televisivo -, questo tipo di dipendenza è in aumento“.

Nel salotto di Canale 5, Alba Parietti, ha provoca Baldini a parlare della sua ex moglie, Stefania Lillo, e della sua mancata presenza in TV. Baldini, con una nota di tristezza ha affermato: “farmi vedere in tv ancora con la mia ex moglie, alla quale voglio un bene dell’anima, mi sembrava una mancanza di rispetto alla compagna con la quale convivo e che amo”.

Marco Baldini ha esortato quanti sono vittime della dipendenza da ludopatia con parole cariche di speranza: “Non vergognatevi, parlatene con le persone che vi stanno accanto. Perché si può guarire“.