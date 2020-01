"L’isola dei famosi 15", il settimanale "Chi" lancia l’indiscrezione sul nuovo inviato

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” prenderà il via in primavera e il lavoro intorno al reality show è in forte fermento. Confermata, ancora una volta, la conduzione di Alessia Marcuzzi, mentre poco si sa sugli opinionisti che la affiancheranno in studio, così come iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui nomi dei concorrenti che faranno parte del cast.

Il reality show è ormai presenza costante nel palinsesto Mediaset durante la seconda parte della stagione televisiva, e da quando è approdato sulla rete del “Biscione”, al timone abbiamo sempre visto la Marcuzzi. Negli anni sono mutati gli opinionisti, così come l’inviato che dall’Honduras segue passo per passo le vicende dei concorrenti.

Spesso questo importantissimo ruolo è stato ricoperto dal conduttore televisivo e radiofonico Alvin. Anche lo scorso anno, Alvin ha guidato i concorrenti in Honduras, ma quest’anno sembrerebbe che ci sia un altro personaggio a prendere il suo posto. Si tratterebbe di un attore famoso, non italiano, che nell’ultimo periodo sta riscuotendo enorme successo in Italia.

A lanciare la bomba è il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini. Secondo la testata giornalistica, il nuovo inviato de “L’isola dei famosi” dovrebbe essere l’attore turco Can Yaman, star della serie tv “Bitter Sweet“. Il personaggio di Ferit è stato molto amato in Italia, tanto che l’attore di recente è stato ospite di Maria De Filippi a “C’è posta per te”.

Insomma la svolta per il ruolo di inviato de “L’isola dei famosi” è dietro l’angolo, con ogni probabilità sarà Can a risiedere in pianta stabile, per tutta la durata del reality, a Cayo Paloma e dirigere le prove dei concorrenti. Scelta che sicuramente il pubblico femminile da casa apprezzerà e indubbiamente non sarà il solo. Tutto è quasi pronto, la febbre sale e i motori si scaldano, questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” si preannuncia bollente.