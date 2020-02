L’Isola dei Famosi 2020, Alessandra Mussolini tra i possibili naufraghi

Nelle ultime ore sono stati resi pubblici i nomi dei papabili concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In particolare, oltre alla ‘ciociara’ Alessia Macari, sembrerebbe essere data per certa anche Alessandra Mussolini. Classe ’62, Alessandra ha sempre palesato un carattere molto forte e vulcanico anche nei suoi scontri televisivi con Bello Figo e Vittorio Sgarbi.

La Mussolini, nelle ultime settimane, è diventata un volto cardine del salotto delle trasmissioni di Barbara d’Urso e non solo. Infatti, con l’inizio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, l’onorevole ha ricoperto il ruolo da opinionista e spesso non si è trattenuta nel proporre commenti sui concorrenti che sbagliano in maniera eclatante a domande di cultura generale.

Alessandra non ha mai partecipato ad un reality show e, per canale 5, potrebbe rappresentare il valore aggiunto ad un cast che potrebbe davvero presentarsi in maniera esplosiva. La Mussolini non è l’unico nome che circola in queste ore. Infatti, sembra essere pronto a salpare anche un ex gieffino. Trattasi di Ascanio Pacelli, pronipote di Papa Pio XII. Quest’ultimo, nella casa più spiata di Cinecittà, trovò l’amore della sua vita nella terza classificata Katia Pedrotti. Dalle loro nozze sono nati due splendidi figli: Matilda e Tancredi.

Un vulcano attivo

Oltre ai vari nomi che circolano nelle ultime ore sui possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi, l’attenzione dei media e dei fan della trasmissione si sarebbe incentrata su Alessandra Mussolini. Nella puntata di Live non è la d’Urso andata in onda ieri su canale 5, Alessandra, seduta tra gli sferati, ha attaccato Luigi Favoloso e il suo modo di porsi nei confronti della madre che era lì in studio in conferma della scomparsa inaspettata del figlio nei mesi scorsi.

La Mussolini non ha mai nascosto il suo dissenso nei confronti dei racconti di Favoloso e di tutta la vicenda che lo ha visto protagonista nella sua fuga durata ben 29 giorni.