L’Isola dei Famosi, Ascanio Pacelli e Stefania Orlando: probabili presenze nel cast

I preparativi de “L’Isola dei Famosi” stanno andando avanti, e nelle ultime settimane vengono accostati sempre più personaggi attorno al reality show in onda su Canale 5. L’ultima novità importante sulla trasmissione viene svelata direttamente da Mediaset con un comunicato.

Infatti, dalla prossima stagione, Alessia Marcuzzi non condurrà il reality show. In questo comunicato si può leggere che l’ex compagna di Simone Inzaghi è impegnata con nuovi progetti, oltre a condurre stabilmente “Le Iene” su Italia 1. Al momento non è ancora ufficiale, ma al suo posto dovrebbe subentrare Ilary Blasi, che viene dal brutto flop ricevuto da “Eurogames”, la versione rivisitata e rinnovata dei “Giochi senza frontiere” di Ettore Andenna.

Due nuovi nomi per “L’Isola dei Famosi”

Oltre al conduttore radiofonico, in queste ore per il cast sono stati accostati Ascanio Pacelli e Stefania Orlando. A lasciare l’indiscrezione è il settimanale “Spy” diretto da Massimo Borgnis. La rivista rivela anche che uno dei due ha detto quasi di “sì” a questa proposta, mentre l’altro ha ancora dei dubbi se partecipare o meno.

Ascanio Pacelli, nato da una famiglia nobile di Roma, dove ha acquisito vari titoli nobiliari, esordisce nel mondo televisivo grazie alla quarta edizione del “Grande Fratello”, in cui riscuote un buon successo. Tuttavia la sua carriera frena un po’ con gli anni, ottenendo delle piccole comparsate nel “Il treno dei desideri” e “Better Magazine”, oltre ad aver provato a fare l’attore sia in televisione che in cinema ma con scarso successo.

La carriera di Stefania Orlando è invece più ricca di successo. Oltre ad aver fatto parlato di lei per alcune dichiarazioni svelate su Licia Nunez, attualmente concorrente del “Grande Fratello Vip”, la Orlando ha recitato nel “Il paradiso delle signore” e “Nuovo Ordine Mondiale”, oltre ad aver condotto alcune trasmissione come “Unomattina in famiglia” e il “Cantagiro”.