Stefania Orlando, le proposte hot sui social: "Mi offrono soldi per farsi picchiare o pulirmi la casa"

Stefania Orlando ha debuttato nel 1993 in televisione come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 “Sì o no?”, condotto da Claudio Lippi. Il suo successo però viene registrato conducendo dal 1997 al 2003 il programma mattutino di Rai 2 “I fatti vostri”.

Sui social network conta più di 100.000 mila followers e ogni giorno riceve delle proposte molto particolari. Infatti, durante una intervista fatta alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, con la partecipazione di Francesca Fornario e delle Ebernies, andando nei dettagli dietro a questi messaggi.

Le parole di Stefania Orlando

Tantissime vip negli ultimi mesi, come per esempio Marina La Rosa che ha dichiarato di aver venduto delle sue scarpe a dei feticisti, vengono contattate da alcuni utenti per delle richieste particolari. La stessa cosa sembra essere capitata anche a Stefania Orlando, la quale ha ricevuto numerosi messaggi su Instagram di questo calibro.

La conduttrice infatti dichiara: “Sui social mi scrivono di tutto: gli uomini mi offrono addirittura dei soldi per farsi picchiare, forse dovrei iniziare una carriera da mistress. Mi chiedono se possono venire a pulirmi casa, e mi chiedono anche di camminargli sopra, coi tacchi, rigorosamente a spillo così gli faccio più male”.

Stefania Orlando non ha però mai risposto a questi messaggi, poiché si ritiene una donna tradizionale, oltre ad essere già impegnata. Dal 2008 è infatti legata al chitarrista Simone Gianlorenzi, con cui si è sposata il 1 luglio 2019. Di lui la donna si esprime solamente nel migliore dei modi.

Infatti dichiara che l’uomo è arrivato nella sua vita in un momento molto difficile, poiché soffriva di attacchi di panico a causa della morte della sua migliore amica, aggiungendo che lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto e che non era facile starle accanto in quei momenti, ma che lui non l’ha mai giudicata.