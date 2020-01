C’è Posta per Te, Can Yaman super ospite accolto senza entusiasmo

Tutto quello che si doveva respirare ieri sera, a “C’è posta per te“, era un clima di sorpresa per la presenza del famoso attore turco Can Yaman ed invece il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha subito la sensazione del flop: ieri sera qualcosa è andato storto!

Can Yaman, il protagonista di Bitter Sweet, è passato nell’indifferenza di chi avrebbe dovuto scoppiare dalla felicità. I primi ad accorgersene e a reagire sono stati i fan dell’attore turco che sui social hanno scritto: “Non è possibile“.

Tra i protagonisti della serata c’era Ilaria, una ragazza che inseguito a un incidente stradale e successivamente alla lotta contro un tumore, è stata supportata e aiutata dalla madre Rita e dalla sorella Veronica, presenti nel programma. Ilaria ha raccontato la sua storia e soprattutto ha voluto ringraziare pubblicamente le due donne con una sorpresa: Can Yaman.

La storia di Ilaria ha catturato il pubblico che si è fortemente emozionato. Ma la reazione delle due donne, Rita e Veronica, è stata, secondo alcuni, piuttosto distaccata all’arrivo di Can Yaman nello studio di “C’è posta per te“. Tanto che i telespettatori sono rimasti letteralmente di stucco.

Immediate le reazioni dei follower, su Twitter un utente scrive: “Due settimane che fanno sorprese con attori conosciuti e amatissimi e due settimane che le persone che ricevono la sorpresa rimangono indifferenti. Ma sicuri che fossero i loro attori preferiti?“.

Anche un altro utente va indietro di una settimana e facendo riferimento alla serata con Can Yaman e al sabato precedente con Johnny Deep, scrive: “E nessuno fa una piega. Ma solo io mi emozionerei e farei la pazza alla vista anche solo del postino per sbaglio nella mia città?“. Una follower mette in dubbio che Can fosse proprio il personaggio preferito della madre e sorella di Ilaria, aggiungendo: “Perché non lo hanno filato di pezza“.

Can Yaman, senza badare a entusiasmi, ha regalato alle tre donne, Ilaria, Rita e Veronica delle valigette: “Un dono per alleggerire la vostra sofferenza“.