"L’isola dei famosi 15", rivelato il nome ufficiale dell’inviato

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” sta per arrivare e i motori del reality show della sopravvivenza sono già caldi. Con ogni probabilità il reality andrà in onda in primavera, dopo la fine del “Grande Fratello Vip” e tante, troppe novità gravitano intorno ad una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana.

Sicuramente la novità più clamorosa riguarda l’addio della conduttrice Alessia Marcuzzi. Da quando il reality dalla Rai è approdato in casa Mediaset, la Marcuzzi ne aveva preso le redini in mano e condotto tutte le edizioni. Ma qualche settimana fa nell’aria aleggiava una notizia bomba, ovvero l’addio di Alessia al reality che l’ha consacrata, addio confermato dai vertici Mediaset con un comunicato ufficiale.

Il toto nome, su chi prenderà il posto della Marcuzzi è partito e sembra essere data per certa Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dopo l’esperienza del “Grande Fratello Vip” condurrà nuovamente un reality show. Molta curiosità ruota anche intorno al nome dell’inviato, che dall’Honduras seguirà le prove e le gesta dei concorrenti, e fino a qualche giorno fa si era vociferato che fosse l’attore turco Can Yaman, il Ferit della serie tv “Bitter Sweet”.

Il settimanale “Oggi” ha però sovvertito le carte in tavola e rivelato il nome ufficiale dell’inviato, che non sarà Yaman. Si tratta di Alvin, che tornerà in Honduras dopo le esperienze vissute, da inviato de “L’isola dei famosi”, in svariate edizioni. Secondo la rivista, tutto è stato già fatto: “Sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà l’amico Alvin“.

Si ricomporrebbe così la coppia televisiva che lo scorso autunno è andata in onda con “Eurogames“, un moderno “Giochi senza frontiere”. I risultati non furono entusiasmanti e così Ilary e Alvin sono nuovamente pronti a rimettersi in gioco insieme. L’attenzione è focalizzata anche sui nomi dei concorrenti che comporranno il cast e tra questi emergono quelli di Ascanio Pacelli, Stefania Orlando, Alessia Marcari e Alessandra Mussolini.