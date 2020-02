GF Vip: Andrea Denver innamorato di Adriana Volpe

La nuova edizione della casa più spiata di sempre non smette mai di sorprendere; si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip” che tra squalifiche, innamoramenti, carezze e incomprensioni, regala ogni giorno tante novità, tanto da avere difficoltà a restare aggiornati su tutto.

Protagonisti questa volta appaiono la bella presentatrice Adriana Volpe, e il modello Andrea Denver. Dall’inizio di questa avventura infatti Denver ha sempre manifestato vivo interesse per la Volpe, reputandola una donna bellissima e molto carismatica.

D’altro canto c’era da aspettarselo che una donna come la Volpe potesse far perdere la testa a qualcuno nella Casa, e questa volta pare sia toccato a Denver. Tra i due ovviamente non potrebbe accadere mai nulla, in quanto la donna appare felicemente sposata Roberto Parli, ma questo nulla vieta che tra i due non possa nascere un flirt, o della semplice, quanto maliziosa complicità.

Quando i due sono capitati insieme nelle vesti di partner di ballo, Denver non ha potuto fare a meno di apprezzare le curve prorompenti della donna, affermando: “Una partner molto gradita. Ci ho messo del mio meglio. Una donna bellissima, è la mia donna ideale…“

In verità anche la Volpe non disdegna il giovane ragazzo, apprezzando la fisicità del giovane, aggiungendo: “Lui basta così com’è. Basta che si mette a torso nu…o e già ha raggiunto l’obiettivo“, apprezzamenti dunque che lasciano molto ad intendere, che tra i due, nonostante non possa nascere nulla, vi sia allo stesso tempo, un certo feeling.

Molte cose dunque stanno cambiando nella casa, solo qualche settimana fa, il giovane Andrea stava rischiando grosso, di essere eliminato anzitempo, accusato da Elisa De Panicis, di cose che in seguito Andrea ha espressamente negato; venne salvato dalla nomination, per la gioia, a quanto pare, di Adriana Volpe, che potrà contare sull’aiuto e sul sostegno del ragazzo, fino alla fine del gioco.