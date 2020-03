Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si ritira per la morte del suocero

L’addio di Adriana Volpe dal “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, ha fatto discutere molto i fan della trasmissione. L’ex conduttrice di “I fatti vostri”, anche se non entra nei dettagli, ha fatto capire di avere dei seri problemi familiari che la costringono a lasciare.

Questo è il discorso di Adriana Volpe, avvenuto in giardino, fatto poco prima di abbandonare gli studi di Cinecittà: “Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio ‘Andrà tutto bene’. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me”.

Il lutto che colpisce Adriana Volpe

Come riportato dal sito “RSI Radiotelevisione svizzera“, nella giornata di ieri è scomparso all’età di 76 anni il suocero della Volpe, Ernesto Parli, conosciuto nel paese per essere stato presidente dell’FC Chiasso dal 1976 al 1982, ricordato per aver postato in rosa giocatori dal calibro di José Altafini (vincitore della Coppa del Mondo nel ’58), Otto Luttrop, Mario Prosperi, Rosario Martinelli e Renato Cappellini.

Nel comunicato rilasciato da “RSI” possiamo leggere: “Si è spento all’età di 76 anni Ernesto Parli, che fu presidente del Chiasso dal 1976 al 1982. Sotto la sua guida i momò conquistarono una promozione nel massimo campionato svizzero al termine della stagione 1977-78”.

Come riporta il sito “Gossip e Tv“, il suocero di Adriana Volpe si sarebbe ammalato nei primi giorni di marzo, ma solamente di recente le sue condizioni si sarebbero aggravate. Questa notizia molto probabilmente ha sorpreso anche la conduttrice, poiché fino a poche ore prima sembrava motivata a continuare il gioco.