GF Vip aspramente criticato, Maurizio Costanzo: "A tutto c’è un limite"

Attualmente la situazione in Italia e nel mondo è estremamente drammatica, il numero dei contagi così come quello dei decessi da Coronavirus cresce a dismisura, la paura e l’angoscia attanagliano ormai tutti e nessuno al momento riesce ad intravedere la luce infondo al tunnel. La raccomandazione generale è che si resti a casa in modo da limitare i contagi.

Lo stato di quarantena è necessario, con la sola eccezione di poter fare la spesa al supermercato o recarsi in farmacia. L’assembramento è assolutamente vietato, così come gli spostamenti da un posto all’altro del proprio paese e dello stivale intero. Anche le trasmissioni televisive sono state vittima del covid-19 e per tale ragione la maggior parte di esse sono state sospese, con una riformulazione dei palinsesti.

Il “Grande Fratello Vip” però continua ad andare in onda regolarmente, con la sola eccezione di aver anticipato la finale al 3 aprile (inizialmente era prevista per la fine di aprile) e i collegamenti in diretta del conduttore Alfonso Signorini non avvengono più dagli studi Mediaset a Roma, bensì da quelli milanesi, paese nel quale Signorini vive. In studio con lui è presente solo l’opinionista Pupo.

La scelta di mandare avanti il “Grande Fratello Vip” non è andata giù ad alcuni telespettatori e nello specifico una lettrice del settimanale “Nuovo” ha aspramente criticato la decisione e manifestato il suo dissenso nella rubrica sulla tv seguita da Maurizio Costanzo per lo stesso giornale: “Mi sembra assurdo che il GF vada avanti nonostante l’emergenza coronavirus…Ancora una volta questo programma sta lucrando sul dolore, sui sentimenti delle persone, ovviamente con un obiettivo chiaro e tondo: fare ascolti…“.

La lettrice ritiene che si stia lucrando sul dolore con il solo obiettivo di fare ascolti. Pronta è immediata è arrivata la risposta del marito di Maria De Filippi, il quale ha dichiarato che nessuno dei concorrenti è comunque obbligato a continuare il gioco se si sentono in difficoltà a causa della situazione che tutti stiamo vivendo.

Costanzo ha poi aggiunto: “C’è comunque un limite ed è giusto permettere a chi lo desideri di uscire dalla Casa senza penali o clausole contrattuali da rispettare…“. Insomma se da un lato Maurizio ha ritenuto che i vip qualora si sentano in difficoltà possono abbandonare il gioco, dall’altro ha aggiunto che a tutto c’è un limite.

In chiusura Costanzo ha dichiarato di comprendere la difficoltà di Signorini nel gestire una situazione complicata come questa: “Non è facile riuscire ad affrontare con lucidità una situazione così complicata…“. Maurizio non è il solo a pensarla in questo modo, difatti diversi giornalisti sono intervenuti facendo i complimenti al conduttore del “Grande Fratello Vip”.