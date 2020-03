Adriana Volpe, il marito Roberto Parli: "Non la seguo più in televisione"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” le dinamiche che si sono innescate e i meccanismi che animano le giornate dei vip, sono tanti. Tutti loro, nel bene o nel male, fanno parlare di sè, e se da un lato Pago e Serena sono usciti e meno si parla del loro amore ritrovato, dentro la casa a tenere banco sono le liti tra Valeria Marini e Antonella Elia, le confessioni di Paola Benedetto sul tradimento del suo fidanzato Federico Rossi e soprattutto la forte vicinanza tra Andrea Denver e Adriana Volpe.

Il modello non ha mai nascosto l’attrazione che nutre nei riguardi della conduttrice televisiva, definendola la sua donna ideale, mentre quest’ultima ha incassato i complimenti ma ha sempre specificato di essere innamorata di suo marito, Roberto Parli, con il quale ha una bambina, Gisella. Nonostante tutto però il feeling tra la Volpe e Denver dentro la casa più spiata d’Italia è palese, e ciò ha mandato Roberto Parli su tutte le furie.

Nelle ultime settimane l’uomo ha manifestato insofferenza per tutta la situazione creatasi e a più riprese ne ha parlato, anche nelle diverse interviste rilasciate. Ha confessato il disagio che sua figlia vive a causa di questa situazione e per tale ragione l’ha portata in montagna. Attraverso il profilo Instagram dell’uomo, una followers gli ha fatto notare, ancora una volta, quanto sua moglie Adriana stia “dietro agli uomini fingendosi una santa“.

La conversazione è stata privata e a renderla pubblica ci ha pensato Deianira Marzano, la quale ha postato sul proprio profilo Instagram il botta e risposta tra Parli e i followers. L’uomo ha stupito tutti con la sua risposta: “Non seguo più“. Insomma il marito di Adriana Volpe ha pubblicamente specificato di non seguire più sua moglie in televisione, segno questo che i rapporti tra i due coniugi sono estremamente tesi e che Roberto non ha affatto gradito gli ultimi avvenimenti in casa.

Difatti durante la festa per il compleanno di Licia Nunez, tra Adriana Volpe e Andrea Denver c’è stato l’ennesimo avvicinamento. Che Alfonso Signorini decida di mettere la Volpe difronte a suo marito nella diretta di lunedì 2 marzo? Che tra i due possa esserci finalmente un confronto o semplicemente il conduttore del “GF Vip” decida di mettere al corrente la Volpe di quanto stia accadendo fuori? Non resta che attendere la diretta.