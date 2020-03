Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Si può perdonare un tradimento"

Paola Di Benedetto, concorrente di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, sarebbe stata tradita in passato dal suo fidanzato Federico Rossi. Secondo i gossip estivi, il cantante del gruppo “Benji e Fede” avrebbe avuto una relazione con Emma Muscat, ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi”.

Dopo un periodo di tempo, Paola Di Benedetto ha deciso di perdonare il cantante, ed al momento i due sono nuovamente una coppia. In queste ore l’ex “Madre Natura”, durante una chiacchierata con Asia Valente e Sara Soldati, dichiara di aver perdonato alcuni tradimenti in passato.

Le parole di Paola Di Benedetto

Le tre ragazze, che decidono di dedicare la loro giornata alla dieta Detox, parlano del loro passato e della attuale situazione sentimentale. Ad oggi l’unica fidanzata sarebbe Paola Di Benedetto, poiché Asia Valente da un po’ di tempo si è lasciata con Side Baby, mentre Sara Soldati si dichiara single, anche se ultimamente girano alcune indiscrezioni che la vedrebbero impegnata con un certo Carlo.

Come riporta il sito del “Grande Fratello Vip” durante questa chiacchierata tra le tre ragazze, è Sara Soldati a fare una domanda scomoda a Paola Di Benedetto: “Davanti a un uomo che ti tradisce come ti comporti, tradisci a tua volta?”. La ragazza però risponde senza problemi: “Non faccio ripicche, non faccio queste cose. Ho vissuto situazioni che mai avrei immaginato di vivere, poi ho perdonato. Bisogna trovarcisi. Poi dipende dall’entità del tradimento, certo fa soffrire, inevitabilmente rompe qualcosa, però si può superare“.

Queste dichiarazioni sembrano quindi confermare ulteriormente il tradimento di Federico Rossi con una ragazza durante questa estate. Tuttavia Paola Di Benedetto ha deciso di perdonare “Fede”, ed al momento i due si stanno godendo la loro relazione insieme, poiché fino ad oggi sembrano aver ritrovato nuovamente la giusta sintonia.