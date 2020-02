Benji e Fede si sciolgono, l’annuncio sui social

Benji e Fede, lo storico duo modenese, dopo anni di attività musicale hanno deciso di porre fine alla loro carriera. Il 3 maggio avrà luogo l’unica data del 2020 all’Arena di Verona e pare che per ora sarà l’ultima del loro viaggio insieme. Il 17 marzo uscirà nelle librerie di tutta Italia “NAKED“, che racconterà i motivi che hanno portato Benji e Fede a dividersi.

Attraverso i social i due hanno scagliato una vera e propria bomba: “Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita.”

La loro storia è stata bellissima, speciale ed irripetibile, dicono, ma anche faticosa e intensa. I due spiegano così la loro decisione: “La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi”.

Benji e Fede hanno dunque la necessità di ritornare alle origini, ai due ragazzi che dieci anni fa si sono conosciuti sul web e così hanno iniziato la loro carriera ricca di successi, a partire dal loro primo singolo “Lettera“ contenuto nel loro album d’esordio “20:05“. Questo, l’orario della loro prima conversazione su Facebook.

Continuano poi dicendo di aver scritto il libro perchè sentivano il bisogno di dover spiegare ai loro fan e a tutti quelli che hanno creduto in loro il perchè di questa difficile scelta. Avendo condiviso sempre tutto, ci tenevano a condividere anche questo momento della loro carriera. Il libro “NAKED” racconterà i retroscena delle loro vite negli ultimi anni e il motivo che li ha spinti a separarsi. Concludono così il loro annuncio: “Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene”.

Questa sorpresa ha lasciato i fan senza parole. Forse la lontananza fisica dei due ragazzi li ha portati a prendere questa decisione. Fede vive in Italia, mentre Benji è spesso in America dalla sua fidanzata, l’attrice Bella Thorne; oppure i motivi sono altri e presto li leggeremo direttamente dal loro libro. Certo è che Benji e Fede fino ad oggi hanno avuto una carriera ricca di grandi successi e questa scelta, come detto da loro, è stata molto sofferta.

L’appuntamento è dunque per il 3 maggio, data in cui Benji e Fede ripercorreranno gli ultimi anni della loro carriera, dal loro primo album fino all’ultimo “Good Vibes“, che contiene successi come “Dove e quando“, hit dell’estate 2019 e “Magnifico difetto“.