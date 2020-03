Grande Fratello Vip, Asia Valente rischia la squalifica

La biondissima Asia Valente si è resa protagonista nella casa del Grande Fratello Vip per una dichiarazione infelice. La fashion blogger, dopo essere stata presa di mira da Sossio Aruta, reo di aver progettato uno scherzo, ha reagito in maniera spropositata rivolgendosi al compagno di Ursula con le seguenti parole: “Sei un down”. Queste parole sono giunte fuori dalla casa ed hanno scatenato l’ira funesta del web e non solo.

Una delle associazioni più importanti a tutela dei portatori di handicap, la CoorDown, ha una presidente che non ha nascosto la sua rabbia dinanzi a tali frasi pronunciate in maniera scomposta da Asia Valente nella casa di Cinecittà. La presidente Antonella Falugiani si è mostrata profondamente infastidita dinanzi all’uso improprio ed estremamente offensivo di tali parole.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip scopriremo se gli autori del programma saranno decisi nell’accogliere l’appello della Falugiani e soprattutto nel prendere seri provvedimenti nei confronti della biondissima influencer. Asia, sui social network, è stata additata come colpevole di aver utilizzato un’espressione in maniera troppo grossolana senza tener conto che da casa c’è realmente chi ha seri problemi e potrebbe offendersi dinanzi a così tanta superficialità.

Non solo Asia

Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà sicuramente ricordata per il numero incombente di ritiri e squalifiche. Infatti, così com’è giusto evidenziare, qualora Asia Valente dovesse essere squalificata, sarebbe la terza dopo i già ‘condannati’ Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia. Il primo è stato escluso dal gioco dopo aver utilizzato parole sessiste rivolgendosi alla concorrente Elisa De Panicis.

La situazione dell’Incorvaia è leggermente diversa. Quest’ultima, dopo aver ricevuto la nomination da parte del modello Andrea Denver, si è sentita tradita e ha definito il concorrente come un ‘Buscetta’. Insomma, nonostante il reality show esista da ben vent’anni, c’è chi ancora ignora di essere visto 24 ore su 24.