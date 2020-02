GF Vip, presto una bella sorpresa per Patrick Pugliese: la sua fidanzata pronta a stupirlo

Al “Grande Fratello Vip“, Patrick Pugliese conquista giorno dopo giorno i consensi del pubblico che, almeno secondo gli ultimi sondaggi, sembrano volerlo vincitore di questa quarta edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini. Il dirompente Pugliese è però ignaro di quello che sta accadendo fuori dalla Casa e che, siamo certi, lo sorprenderà ed emozionerà tantissimo.

Sul profilo Instagram di Sara Nanna, fidanzata con Patrick da 3 anni, è apparso un post che ha preannunciato la bellissima sorpresa che sta organizzando insieme a un considerevole gruppo di fan. In pratica Sara è riuscita a mettere insieme una cifra che le permetterà di inviare un messaggio aereo per Patrick, come già accaduto nelle passate edizioni ad altri concorrenti.

GF Vip, il messaggio Instagram di Sara Nanna

“Ciao amici!” – annuncia con entusiasmo su Instagram – “Abbiamo raggiunto la cifra necessaria per mandare un messaggio aereo a Patrick! Il tutto in meno di 48 ore!!! Grazie infinite! Adesso ci vorranno i tempi tecnici per organizzare. Se tutto va bene l’aereo sorvolerà la casa di Cinecittà settimana prossima . Comunque tranquilli, vi terrò costantemente aggiornati. Finalmente potremo far arrivare tutto il nostro affetto a @patrickrayofficial! Grazie di cuore per il vostro aiuto”.

Tanto entusiasmo per un regalo che non solo farà felice lei e la tifoseria di Patrick, ma soprattutto il gieffino che grazie all’affetto che gli sarà dimostrato, potrà ritrovare una nuova carica ed energia per continuare il suo percorso. Dopo la lite con Antonella Elia che gli ha procurato non poco nervosismo – superata grazie al primo passo di Pugliese verso l’ex ragazza di “Non è la Rai” – sta per arrivare un aereo molto gradito. Mistero attorno al contenuto del messaggio: sappiamo solo che conterrà una dichiarazione d’amore di Sara e parole di sostegno da parte della sua tifoseria.

Patrick e Sara sono fidanzati dal 2017 e convivono insieme. La loro storia è iniziata in pieno stile “Patrick Pugliese”, infatti il gieffino prima della dichiarazione d’amore è scivolato dalle scale del ristorante provocando l’ilarità di tutti i presenti, come ha raccontato tempo fa durante l’ospitata a “Pomeriggio Cinque“. Dopo questo inconveniente, però, non si sono più lasciati.