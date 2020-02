Grande Fratello Vip, Valeria Marini spoilera lo slittamento ad aprile: la reazione degli altri concorrenti

I telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno già saputo che l’ultima puntata del reality è slittata dal mese di marzo fino alla fine di aprile. Il conduttore Alfonso Signorini però, almeno fino a questo momento, non ha ancora voluto dire nulla ai vip nella Casa.

Come riporta “Il Tempo” però Valeria Marini ha spoilerato lo slittamento della trasmissione di Canale 5. Non tutti però hanno reagito nel migliore dei modi, poiché alcuni sono rimasti completamente sorpresi per le parole dette dall’ex primadonna del “Bagaglino”.

Lo spoiler di Valeria Marini

Nella mattinata di ieri, durante una chiacchierata con gli altri ragazzi nella Casa, Valeria Marini ha dichiarato in inglese che il “Grande Fratello Vip” finisce nel mese di april, cioè aprile. Licia Nunez, appena saputo della notizia, si è meravigliata: “No, dai non ci credo”. Dopo un po’ Andrea Denver sussura questa indiscrezione della Marini ad Antonella Elia che dichiara: “Ma và!” e il gieffino risponde: “Anche io spero di no però mi ha detto così”.

Lo stesso Denver successivamente rivela questa notizia a Patrick Ray Pugliese che prende, almeno rispetto agli altri, con positività questa voce: “Eh va beh, non importa”. Per il modello veronese però questo slittamento è un bel problema, poiché ammette di sentire la mancanza della sua fidanzata.

I fan del “Grande Fratello Vip” su Twitter hanno chiesto la squalifica di Valeria Marini per questa fuga di notizia. Al momento però sembra alquanto difficile che possa accadere uno scenario del genere, poiché anche Asia Valente e Sossio Aruta si son fatti sfuggire dei dettagli ma son stati comunque ‘perdonati’ dagli autori.

L’unica squalifica che potrebbe rischiare Valeria Marini è causata dalla sua lite con Antonella Elia. Per il momento gli autori della trasmissione non si sono sbilanciati ancora, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie più chiare in merito.