Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro potrebbe aver bestemmiato: ma i fan lo difendono

Nelle ultime ore su Twitter molti utenti stanno pubblicando una breve clip di una presunta bestemmia di Paolo Ciavarro, uno dei concorrenti di questa edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Il tutto è successo nella giornata di domenica, quando Andrea Montovoli è ancora presente nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Infatti il presentatore di “Forum” in questa circostanza si sta facendo una doccia proprio con l’attore mentre avrebbe pronunciato la seguente frase: “Po**o D*o”.

Il popolo del web prende le sue difese

L’audio, come riporta anche il sito “Leggo”, non è molto chiaro in questi video che girano sui social network, ma per molti fan del reality show Paolo Ciavarro non avrebbe bestemmiato ma ha detto: “Continua a uscire schiuma ovunque“. Come ben sappiamo nella diretta di lunedì gli autori non hanno neanche discusso per una presunta squalifica di Paolo Ciavarro, poiché avevano già il compito di trattare un argomento spinoso come quello di Clizia Incorvaia.

Son passati alcuni giorni da questa presunta bestemmia, ma ora che il web sta richiamando nuovamente l’attenzione degli autori, potrebbe arrivare la risposta definitiva su questa vicenda. Ad oggi sembra difficilmente ipotizzabile una sua squalifica, a causa dell’audio non molto chiaro.

In tantissimi però hanno preso le sue difese. Tra i tanti tweet possiamo leggere: “Allucinante! Lui dice ‘MA CONTINUA A USCIRE SCHIUMA OVUNQUE’. La cosa che mi fa più schifo di tutto ciò è che non vi basta aver messo in croce una persona, ora volete farlo con una seconda vittima sacrificale. VERGOGNA!” oppure: “Anche a me sembrava ma sentendo bene dice ‘ma continua a uscire schiuma ovunque’. Ed io non sono sua fan”.

Che abbia bestemmiato o meno, Paolo Ciavarro ad oggi sta sentendo molto la mancanza di Clizia Incorvaia nella Casa del “Grande Fratello Vip”. La squalifica della sua attuale fidanzata infatti sta isolando un po’ il ragazzo dal resto del gruppo, allontanandolo dalle dinamiche del gioco.