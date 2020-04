Di una possibile crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e Roberto Parli se ne parla già da alcuni mesi. Questi rumors sono iniziati quando l’ex conduttrice di “I fatti vostri” si è avvicinata ad Andrea Denver, entrambi concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara.

Adriana Volpe ha sempre smentito una presunta relazione sentimentale, dichiarando di aver stretto solamente una bella amicizia con Denver, ammettendo però che i suoi complimenti, fatti all’interno della casa, sono stati molto apprezzati. Il modello invece sembra essere pronto ad avere qualcosa di più serio con lei, ma si terrebbe alla lontana proprio per via del suo matrimonio.

Adriana Volpe smentisce la crisi con Roberto Parli

Negli ultimi giorni, però, il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ha parlato dell’attuale situazione sentimentale tra l’ex gieffina e Roberto Parli. Come si poteva leggere sulla rivista, i due stanno vivendo un momento di sofferenza a causa del lutto che sta vivendo il marito per la scomparsa del padre Ernesto.

Dopo qualche giorno di silenzio, Adriana Volpe ha voluto commentare questo gossip durante una diretta su Instagram con Antonella Elia: “Penso che Roberto ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione delicata che deve affrontare in Svizzera, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”.

Come riportato testualmente da “Gossip e Tv“, Adriana Volpe spiega altri particolari sulla sua attuale situazione: “Siamo qui perché era fondamentale dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi tornare nella nostra casa e riprendere possesso dei libri scolastici. Recuperare anche le giornate perse, perché abbiamo vissuto giorni difficili”. Nessuna crisi quindi per Adriana Volpe e Roberto Parli, che al momento si sono allontantati solamente per motivi familiari.