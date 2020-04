Adriana Volpe parla del marito e dice no al chiarimento con Magalli

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Nonostante non sia riuscita a portare a termine la sua esperienza nella casa, la conduttrice può ritenersi soddisfatta per il percorso compiuto.

Infatti, grazie alla sua schiettezza e sincerità, riesce nuovamente a conquistarsi uno spazio sul piccolo schermo. Come svelato dal sito “Tv Blog”, insieme al giornalista di Sky TG24 Alessio Viola, condurrà un nuovo programma del mattino in onda su TV8. Questo nuovo format è incentrato sul rotocalco con tanta informazione, ma anche intrattenimento, tutorial e inviati d’eccezione.

Al sito de “Il Giornale“, la conduttrice parla della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, rivelando nuovamente di essere rimasta molto colpita nell’aver ricevuto dei complimenti da parte di Andrea Denver, e gli augura tutto il bene possibile, sia in campo professionale che personale.

Successivamente commenta le accuse fatte dal marito su Andrea Denver durante il periodo del “GF Vip”: “Roberto ha ammesso di aver avuto una “botta di gelosia” esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico”.

Adriana Volpe rivela di essere rimasta molto meravigliata per i comportamenti del Roberto, poiché fino a quel momento, per via del loro lavoro, non si è mai dimostrato geloso: “La gelosia non può trovar respiro con tanta distanza chilometrica, ma è la fiducia reciproca che ha sempre tenuto saldo il nostro rapporto”.

Le parole su Giancarlo Magalli

Negli ultimi anni Adriana Volpe si è ritrovata al centro dell’attenzione per essere stata protagonista di alcuni litigi con Giancarlo Magalli, entrambi conduttori di “I fatti vostri” sulla Rai. L’ex modella ha addirittura portato in tribunale il suo ex collega per diffamazione aggravata nei suoi confronti: il conduttore è stato però rinviato a giudizio.

Ultimamente si è parlato di una possibile riappacificazione tra Magalli e la Volpe, ma al momento non sono arrivate ancora le scuse da parte del conduttore. Per questo motivo la Volpe ha deciso di metterci una pietra sopra: “Giancarlo ha annunciato ai giornali di volersi scusare con me, ma a questo non è seguito alcun contatto tra noi. Dal canto mio credo che non ce ne sia davvero bisogno. Ha avuto moltissime occasioni per contattarmi in questi anni e non lo ha mai fatto. Direi… Capitolo chiuso”.