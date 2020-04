Giancarlo Magalli pronto a chiarire con Adriana Volpe

Sembra passato molto tempo dalle provocazioni e dalle “frecciatine al vetriolo” intercorse tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, nate in diretta televisiva e proseguite a distanza, senza mai trovare un punto d’incontro in grado di riequilibrare i rapporti. Come noto al vasto pubblico di Rai 2, il legame professionale e umano tra i due presentatori si è interrotto molti anni fa per alcune incomprensioni, sorte durante la conduzione del programma “I fatti vostri”.

Oggi, alla luce della drammatica situazione sanitaria che sta attraversando il nostro Paese e che ha toccato personalmente la conduttrice Adriana Volpe, il presentatore Giancarlo Magalli è pronto a riabbracciare la collega. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Magalli ha dichiarato che, in questo periodo di grande isolamento, ha avuto modo di riflettere su molti aspetti della sua vita.

Proprio la solitudine ha portato la mente del famoso conduttore a meditare su questa complessa lite, mai affrontata o chiarita. La scomparsa del suocero di Adriana, morto a causa degli effetti devastanti del Coronavirus, ha rattristito notevolmente Magalli che si è unito al dolore della collega: “Ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”.

Dopo aver superato emotivamente i contrasti del passato, Magalli ha spiegato di essere disponibile per un chiarimento con Adriana cosi da reprimere qualsiasi astio presente nel suo cuore: “Io vorrei chiudere questa faccenda! E’ successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale?”.

La lite, tra i due volti storici di casa Rai, ha generato lunghi e accesi dibattiti: dentro e fuori le aule dei tribunali. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha parlato con i suoi coinquilini del suo complicato rapporto con Magalli e della sofferenza provocata da questo conflitto.

Arrivato inaspettatamente questo passo in avanti da parte di Magalli, non resta che attendere una risposta di Adriana Volpe. Nel corso del reality show, la conduttrice ha sempre dimostrato di prediligere il perdono cosi da far trionfare sempre la pace. Sicuramente, anche in questa occasione, Adriana metterà da parte il rancore cosi da poter riappacificare con Magalli: l’uomo con cui ha condiviso un pezzo importante della sua carriera.