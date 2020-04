Il ritorno di Adriana Volpe in tv, ma non a Mediaset

Dopo l’esperienza da poco conclusa nel “Grande Fratello Vip“, iniziano a farsi vedere i primi frutti della notorietà acquisita grazie al programma. Si parla della conduttrice Adriana Volpe; in molti infatti conoscono le vicende della presentatrice, che all’epoca conduceva “I fatti vostri”, il programma mattutino dell’ammiraglia Rai, insieme a Giancarlo Magalli.

A causa di una serie di incomprensioni nacque un forte diverbio con Magalli e la Volpe non venne poi richiamata nella nuova stagione televisiva. Ma la donna ha avuto modo di riscattarsi, partecipando, come anticipato, al “Grande Fratello Vip” e questo ovviamente gli ha concesso di avere la giusta risonanza nel mondo della televisione, tanto che da poco la donna ha avuto la sua prima offerta di lavoro per un programma.

Inizialmente sia la Volpe che molti suoi fan ipotizzavano un futuro in Mediaset, ma in contropiede non è stata la Mediaset a proporle di condurre un programma del tutto nuovo, bensì la rete Tv8. Secondo Tvblog.it, pare infatti che Adriana sia in procinto di condurre un rotocalco mattutino, in diretta, insieme al giornalista di SkyTg24 Alessio Viola.

D’altro canto è la stessa Volpe che accenna al suo nuovo progetto lavorativo, in una recente intervista concessa a Bubinoblog, dove afferma di sentirsi pronta a dimostrare la sua vera stoffa, le sue vere qualità; a tal proposito la presentatrice aggiunge: “Mi sento molto energica per il futuro ed aperta a qualsiasi possibilità. Se potessi scegliere mi piacerebbe condurre un contenitore che entri nelle case degli italiani in punta di piedi, con garbo.” Una nuova versione quindi di Adriana, che molto presto approderà nelle case degli italiani con questo nuovo format televisivo.

Adriana e il Coronavirus: come ha capito che la situazione era degenerata

Intanto la donna, durante l’intervista, ha anche raccontato come ha vissuto e come ha appreso la notizia del Coronavirus in Italia, quando lei e gli altri partecipanti del GF erano ancora rinchiusi nella casa. I concorrenti, nonostante fossero fondamentalmente a conoscenza della situazione all’esterno e nel mondo, grazie anche agli aggiornamenti di Signorini, hanno avuto modo di capire che la situazione era grave in un altro modo.

Infatti Adriana a tal proposito aggiunge: “Eravamo coscienti che ci fosse un problema molto serio. Ricordo come fosse ieri quando dal giardino non sentivamo più il rumore del traffico di Roma: il mondo si era fermato. Poi i canti dai balconi dei palazzi che circondano la casa. È stata una amara presa di coscienza“.