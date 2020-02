GF Vip 4: Antonio Zequila e la presunta storia con Adriana Volpe

L’attore Antonio Zequila e la presentatrice televisiva Adriana Volpe sono due degli attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in diretta ieri lunedì 24 febbraio 2020, in cui vi è stata la squalifica dell’ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia a causa delle gravi parole pronunciate nei confronti di Andrea Denver, è stata anche discussa l’ultima pesante lite tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe.

L’ex concorrente de “L’Isola dei famosi” ha infatti raccontato ai compagni di avventura di aver avuto in passato una relazione sentimentale con la bella Adriana Volpe. Quest’ultima, venuta a conoscenza dell’insinuazione, è andata su tutte le furie ed ha smentito con fermezza ed in maniera categorica di aver avuto una storia con Antonio, apostrofandolo in modo molto negativo: “Antonio tu mi fai proprio schifo!”.

Il presentatore del reality show Alfonso Signorini, nel corso della diretta della quattordicesima puntata, ha dunque cercato di comprendere la verità sull’intera questione, incalzando i due concorrenti con domande molto dirette. Antonio ha infine ammesso di non aver mai avuto una relazione sentimentale con la bella Adriana ma di aver solamente preso un caffè insieme.

Con queste dichiarazioni è stato definitivamente smentito il possibile flirt tra i due. Adriana ha commentato l’intera vicenda con le seguenti parole: “Tutto sto casino per un caffé ma stiamo scherzando. Alludi, fai sembrare chissà che cosa. Non è possibile che ogni volta millanti. Hai un ego esagerato”.

Nel corso della sua permanenza all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, Antonio Zequila ha confessato di aver avuto relazioni sentimentali con numerose donne del mondo dello spettacolo, tra le quali la cantante Eva Robin’s, l’ex attrice pornografica Milly D’Abbraccio e l’ex fidanzata di Alex Belli Mila Suarez. Adriana Volpe, evidentemente, non rientra tra queste.