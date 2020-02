GF Vip 4, Clizia Incorvaia è stata squalificata

Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante del gruppo musicale Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”, programma televisivo in cui si è avvicinata molto al figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo.

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì 21 febbraio Clizia è stata nominata in maniera inaspettata dal compagno di avventura ed amico Andrea Denver, compagno di avventura che l’ex moglie di Francesco Sarcina ha apostrofato nel corso di una lite in piscina con epiteti del tutto discutibili ed inadeguati, definendolo infatti un “pentito” e un “Buscetta”.

Queste affermazioni hanno fatto molto discutere i telespettatori che hanno evidenziato la grande gravità delle parole utilizzate da Clizia. Critiche che sono state condivise anche dagli autori del programma televisivo, che hanno commentato in maniera negativa l’intera vicenda a microfoni accesi.

Nel corso della puntata andata in onda in diretta oggi, lunedì 24 febbraio, il presentatore Alfonso Signorini ha affrontato la questione e sottolineato la gravità delle parole utilizzate da Clizia, che subito si è dimostrata sinceramente pentita delle dichiarazioni fatte ed ha chiesto scusa ai compagni di avventura e ai telespettatori per le parole utilizzate e per il cattivo messaggio che ha fatto passare in un programma televisivo.

Nonostante ciò gli autori del reality show non hanno potuto ignorare quanto successo ed hanno deciso di squalificare l’influencer dalla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, queste le parole del comunicato: “Clizia, sicuramente le tue parole gravi avevano un significato che andava oltre le tue stesse intenzioni. Ma quello che hai detto e ripetuto più volte deve essere senza dubbio condannato, non solo nel nostro programma. Per queste ragioni sei ufficialmente squalificata dal gioco e devi immediatamente abbandonare la casa”.