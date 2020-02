GF Vip, la delusione di Clizia Incorvaia per la nomination di Andrea Denver: "Mi ha tradita"

Una nuova bufera ha coinvolto la casa più spiata del web, pare che infatti questa nuova edizione del “Grande fratello Vip” non accenna a cedere il passo alla monotonia e alla noia, sempre nuovi scoop trapelano dalla dimora di Cinecittà. Protagonisti questa volta appaiono Andrea Denver e la sua nomination ai danni di Clizia Incorvaia.

La bella influencer, attuale ragazza di Paolo Ciavarro, è stata nominata all’esclusione dal suo amico Andrea Denver, modello con la quale aveva stretto un ottimo rapporto di amicizia sin dall’inizio della loro avventura nella casa. Per molti quello di Denver è stato un vero tiro mancino, una forma di tradimento, che la stessa Clizia ha incassato davvero male, paragonando la nomination dell’amico al tradimento del suo ex marito Francesco Sarcina.

Un paragone davvero pesante, ma allo stesso tempo sentito quello di Clizia, che da sempre ha professato il suo disinteresse nell’essere nominata, ma a quanto pare, subire la nomination di un suo caro amico, è riuscito a smuovere in lei un forte senso di tristezza e rammarico.

Intanto altri inquilini della casa si sono scagliati contro Denver, ritenendolo un falso amico, primo tra tutti Antonio Zequila che ha rotto l’amicizia con il modello, urlandogli contro: “Non ti permettere più di venire vicino a me perché io ti sputo in faccia da amico.” Inoltre Zequila continua il suo attacco contro Denver: “Non dire che sei mio fratello e che mi vuoi bene come un fratello perché non lo sei […] Non ti puoi professare mio fratello e poi vai a votare a Clizia! Penso che non ha cervello!“

Parole molto dure e sentite quelle di Zequila che ha sentito la nomination della ragazza come una nomination personale. D’altro canto c’è anche chi, all’esterno della casa, difende il giovane Denver, affermando che la scelta compiuta dal modello, è stata la medesima che fece Clizia qualche tempo prima verso Patrick Pugliese, tanto da reputare Clizia altamente falsa ed iprocrita.