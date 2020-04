Ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli: lo zampino di Aurora

Tra il cantante Eros Ramazzotti e la modella Marika Pellegrinelli, sembrerebbe essere scoccata nuovamente la scintilla dell’amore. La storia tra Eros e Marika non è una storia qualunque, a legarli è stato un matrimonio durato 10 anni e la nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ma anche nelle favole più belle non sempre vi è il lieto fine e così nel luglio del 2019 il cantante e la modella avevano annunciato la separazione.

Da quel momento sono seguiti tutta una serie di gossip sul loro conto: Marika si è fidanzata con il rampollo milanese Charley Vezza, ad Eros sono stati attribuiti diversi flirt, ora con miss Italia Carolina Stramare, ora con una donna non nota ai rotocalchi e in ultimo la frequentazione con la conduttrice Roberta Morise; ma mai nulla di tutto ciò è stato confermato dai diretti interessati.

Il gossip ha riguardato anche rapporti personali, come quello tra la Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Difatti secondo i bene informati, sembrerebbe esserci stata una lite proprio tra Marika e Aurora subito dopo la fine del matrimonio, dove nonostante il buon rapporto tra le due, Aurora aveva difeso papà Eros.

Stando a quanto riporta il magazine “Novella 2000“, le cose sembrerebbero essere completamente diverse, difatti non solo Eros sarebbe pronto a rimettere insieme la sua famiglia con Marika e i loro bambini, ma nella riappacificazione della coppia ci sarebbe lo zampino proprio di Aurora. Secondo il settimanale diretto da Roberto Alessi, da quando la relazione tra la Pellegrinelli e Vezza è giunta al capolinea, Ramazzotti si sarebbe pian piano riavvicinato all’ex moglie e insieme avrebbero deciso di appianare le divergenze, riscoprendosi innamorati l’uno dell’altro.

E proprio in tale riappacificazione, la coppia ha potuto contare sull’aiuto prezioso di Aurora, la quale con le sue parole è riuscita a far breccia nel cuore di suo padre e Marika, spingendoli verso il riavvicinamento. Tale riavvicinamento però sarebbe stato solo virtuale fino ad oggi; difatti a causa del Coronavirus, Eros e Marika vivono la quarantena separati e non hanno ancora avuto modo di vedersi. Secondo i bene informati però, la coppia uscirà allo scoperto non appena il brutto incubo sarà terminato.