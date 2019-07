Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli avrebbe già un nuovo compagno: l’indiscrezione

Marica Pellegrinelli, modella ed ormai ex compagna del cantante romano Eros Ramazzotti, è tornata alla ribalta della cronaca rosa a causa di alcuni rumors che serpeggiano in rete e che la riguardano, rilanciati recentemente anche dal celebre giornalista Alberto Dandolo, che ha rilasciato un flash sul sito Dagospia davvero clamoroso.

Le malelingue del gossip estivo sembrano non stancarsi mai, infatti dopo le indiscrezioni riguardanti una rottura tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti, poi ufficilizzata dalla coppia con un comunicato congiunto fatto all’agenzia di stampa Ansa, ora si vocifera che la modella si faccia vedere già in compagnia di un altro uomo.

Marica Pellegrinelli e le indiscrezioni sul nuovo amore

Nonostante i tanti sussurri in rete, ancora non era trapelato il nome del presunto uomo per cui Marica Pellegrinelli avrebbe perso la testa: cosa che invece è stata svelata nelle ultime ore da un flash della celebre penna di Dagospia, Alberto Dandolo, che ha indicato nel presunto nuovo compagno della showgirl l’imprenditore Charley Vezza.

Marica avrebbe quindi perso la testa per un rampollo ricchissimo: “Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli“, questo è quanto riportato dal giornalista, che aggiunge inoltre nuovi particolari: “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi“.

Per rilanciare la notizia, Alberto Dandolo ha condiviso lo scoop sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, commentando il post con una didascalia che non lascerebbe dubbi: “Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!“. Cosa ne penserà al riguardo l’ex marito di Michelle Hunziker?

Nel comunicato stampa diramato dalla coppia per ufficializzare la separazione, Marica e Eros avevano dichiarato di avere dei rapporti sereni e lanciato un appello ai media per garantire la serenità dei loro figli, la cui privacy, così come quella della famiglia, va rispettata.