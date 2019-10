Eros Ramazzotti: il settimanale "Chi" parla di un possibile riavvicinamento con Marica Pellegrinelli

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Non sappiamo se questo retroscena possa davvero far riavvicinare la coppia, ovvio che i fan sperano in questa ipotesi, per quanto improbabile poiché la Pellegrinelli ha iniziato un'altra relazione. Semplicemente conferma che Eros Ramazzotti è un grande uomo e si è lasciato senza rancori con l'ex moglie, mettendo al primo posto il bene dei figli.