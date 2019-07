Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ufficializzata la separazione: l’appello della coppia

Il celebre cantante romano Eros Ramazzotti e la compagna Marica Pellegrinelli hanno rilasciato nelle ultime ore un comunicato stampa congiunto all’agenzia Ansa, con cui hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio, avvenuto nel 2014, mettendo così a tacere i rumors che si rincorrevano ormai da giorni.

Amore al capolinea dunque per il cantautore, che già vanta al suo attivo un divorzio dalla conduttrice televisiva Michelle Hunziker – oggi felicemente sposata con Tomaso Trussardi, discendente della celebre casa di moda – e dalla quale ha avuto una figlia, Aurora. Dall’unione con la Pellegrinelli, invece, sono nati altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 8 e 4 anni.

L’appello di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Al fidanzamento avvenuto nel 2009, sono seguite le nozze tra Eros e Marica nel 2014 e solo nelle ultime settimane si rincorrevano sempre più insistenti i rumors riguardanti la fine della love story della coppia; venerdì scorso, infatti, si apprendeva dell’allontanamento da casa della Pellegrinelli.

Il silenzio mantenuto dalla coppia per tutti questi giorni si è interrotto nelle ultime ore con un comunicato stampa dove si legge: “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile“, quindi l’annuncio prosegue dicendo che i due non si perderanno di vista, impegnandosi a farsi vedere ancora insieme soprattutto per i loro due figli.

Eros e Marica hanno sottolineato che oggi i loro rapporti sono sereni, quindi hanno aggiunto che l’amore che c’è stato tra loro si è trasformato, ma il rispetto e la stima rimarranno immutati. La coppia poi ha lanciato un accorato appello: “Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione“. Una richiesta legittima per non turbare in alcun modo la tranquillità dei loro bambini, che già dovranno affrontare questo momento così doloroso, ovvero la fine del matrimonio dei genitori.