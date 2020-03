Eros Ramazzotti, la nuova fiamma si chiama Roberta Morise

Da qualche mese il gossip sta impazzando intorno al cantante Eros Ramazzotti. Dopo la fine del matrimonio con Marika Pellegrinelli dalla quale ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, il cantante romano è tornato single e ciò ha portato ad affibbiargli diversi flirt e storie d’amore, presunti o reali, con personaggi più o meno noti.

Dapprima si è parlato di una liaison con Miss Italia Carolina Stramare, la quale avrebbe addirittura lasciato il suo compagno per stare con Eros, poi si è vociferato di una forte vicinanza di Ramazzotti ad una ragazza non appartenente al mondo dello spettacolo, ma ogni volta il cantante è intervenuto e a muso duro ha smentito i flirt.

Adesso il cantante è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica e questa volta non si tratterebbe di un flirt, ma di una vera e propria storia d’amore. La donna in questione è Roberta Morise, conduttrice de “I fatti vostri” che ha preso il posto di Adriana Volpe dopo che quest’ultima è stata mandata via a causa di una querelle con il co-conduttore Giancarlo Magalli.

La Morise oltre ad essere una nota conduttrice Rai è anche l’ex compagna di Carlo Conti. Roberta e Carlo hanno avuto una relazione prima che lui si innamorasse della sua attuale moglie Francesca Vaccaro. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale “Oggi“, il quale ha finalmente rivelato il nome della donna che avrebbe fatto perdere la testa a Ramazzotti, difatti nelle scorse settimane si vociferava di una nota conduttrice Rai, ma mai era venuto fuori il suo nome.

I diretti interessati al momento stanno in silenzio e nessuno dei due conferma o smentisce le voci che li vedrebbero insieme. D’altronde sia Eros sia Roberta sono sempre stati molto gelosi della loro vita privata e difficilmente interverranno per ufficializzare la cosa, almeno fino a quando non saranno sicuri del loro rapporto. D’altronde Eros potrebbe voler preservare i due figli piccoli, avuti dalla Pellegrinelli, oltre ad Aurora avuta da Michelle Hunziker, anche se ormai è grande e indipendente.