La Miss Italia Carolina Stramare è tornata single: c’entra Eros Ramazzotti?

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, incoronata su Raiuno lo scorso settembre, è tormata single. La storia d’amore con il fidanzato Alessio Fasone è terminata dopo soli otto mesi. Non è di certo la prima volta che “la più bella d’Italia” tronca la propria relazione sentimentale appena dopo aver guadagnato l’ambito scettro. Questa volta, però, sembra che dietro la rottura ci sia un personaggio molto famoso, uno dei cantanti italiani più seguiti e amati: Eros Ramazzotti.

A lanciare l’indiscrezione, che sta facendo già impazzare il gossip, è stato il magazine Spy, che ha parlato di un presunto avvicinamento tra Carolina ed Eros. “Miss Italia Carolina Stramare è tornata single. La sua storia d’amore con Alessio Falsone, durata appena otto mesi, è giunta al capolinea. (…) secondo i beninformati, dietro a questa rottura c’è il neo 56enne e sempre affascinante Eros Ramazzotti. Sarò vero?”, si legge sul noto settimanale di croncaca rosa.

L’indiscrezione arriva a circa tre mesi dal comunicasto stampa in cui la nuova Miss Italia e il suo ex ragazzo hanno ufficializzato la fine del loro fidanzamento. Ma la Stramare e Ramazzotti si erano già sentiti appena dopo la vittoria nel concorso nazionale di bellezza.

Infatti il canatutore romano aveva inviato un messaggio alla neo miss, lasciandola tanto sorpresa quanto emozionata, visto che Eros è uno dei suoi più grandi itoli. I due avranno in seguito approfondito la conoscenza con altri messaggi e telefonate? Chissà. Il gossip è appena scoppiato e i due, ovviamente, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

Ad ogni modo Eros Ramazzotti, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, mamma dei suoi figli, è libero. E chissà, dopo che l’ex moglie ha iniziato una nuova relazione con l’imprendiore Charley Vezza, magari anche l’interprete di “Siamo” ha voglia di frequentare un’altra donna e iniziare una nuova storia. Magari proprio con la bella Carolina?