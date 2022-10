Razer Edge: al RazerCon 2022 ecco la consolle portable anche con 5G

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’importantissimo evento da gaming RazerCon 2022, il noto brand della videoludica Razer ha lanciato il suo guanto di sfida alla recente console portale Logitech G Cloud attraverso il proprio Razer Edge, una sorta di Nintendo Switch, con controller Razer Kishi V2 Pro removibile.

La console Razer Edge misura 259,7 x 84,5 x 10,83 mm, con un peso che va dai 400.8 ai 263,8 grammi, a seconda che si usi o meno il controller, una sorta di Kishi V2 con in più un jack audio da 3.5 mm e microinterruttori nei pulsanti D-PAD per garantire un “feedback tattile avanzato HyperSense“. Di base, il prodotto annovera un AMOLED display da 6.8 pollici, risoluto a 2.400 × 1.080 pixel, quindi in FullHD+, con un refresh rate da ben 144 Hz. La webcam è una da 5 megapixel con video a 1080p @60fps, mentre la sezione audio prevede due microfoni e altrettanti speaker, a due vie, ottimizzati con il Verizon Adaptive Sound ed il THX Spatial Audio.

Ad animarlo è la gaming platform octacore (3.0 GHz) Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 con GPU Adreno, capace di assicurare un framerate sempre elevato anche sui giochi tripla A grazie a velocità giudicate di 2 o 3 volte superiori a un processore Snapdragon 720G. In tema di memorie, la console Razer Ege propone 8 GB per la RAM, LPDDR5, e 128 GB, per lo storage, UFS 3.1, ampliabile via microSD.

Accreditato di una buona autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh, vanta come connettività il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E: attualmente, si può prenotare la versione solo Wi-Fi (poi disponibile dal Gennaio 2023) negli USA, al prezzo di 399 dollari col controller incluso e, aggiungendoci 100 dollari, anche un paio di cuffie Hammerhead True Wireless Earbuds. La versione 5G Sub 6 e mmWave di Verizon, sarà venduta in seguito direttamente da quest’operatore telefonico a un prezzo non ancora noto.

Lato software, la consolle Razer Edge sarà animata da Android 12, proponendo all’esordio un migliaio di giochi compatibili, tra cui quelli via cloud (grazie a Epic Games, GeForce Now di Nvidia, Xbox Cloud Gaming (Beta) di Microsoft), quelli di Android, e quelli per PC (es. via Persec, Moonlight, Steam Link, etc).